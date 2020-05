Tripodi (FI), soddisfazione per conclusione iter su Sindacati Militari

Esprimo soddisfazione per la conclusione in commissione dell’iter sulla Legge in materia di Associazionismo Sindacale per il personale delle Forze Armate e di polizia ad ordinamento Militare. E’ un traguardo importante a tutela di un giusto diritto per i nostri uomini e donne in divisa.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, capogruppo azzurra in Commissione Difesa a Montecitorio. “Sono felice – aggiunge – di aver contribuito a scrivere con la mia Pdl 1060, che integra il provvedimento, una legge che amplia le tutele del personale, preservando lo strumento Militare. Cio’ e’ stato possibile grazie al serrato e costruttivo confronto con i colleghi della maggioranza che ringrazio, per aver compreso le richieste del nostro movimento, soprattutto in tema di Giurisdizione e rappresentativita’.

E’ Il giusto spirito con il quale affrontare un tema tanto delicato quanto complesso come quello di normare una materia che riguarda le Forze Armate, patrimonio comune di tutti gli italiani, e non di una parte politica”. “Gli sforzi fatti in commissione proseguiranno anche in aula dove daremo il nostro contributo per licenziare il provvedimento, con la piu’ ampia condivisione politica”, conclude.