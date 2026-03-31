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Gasparri eletto presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato

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L’elezione in commissione

Maurizio Gasparri è il nuovo presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. Il senatore di Forza Italia è stato eletto ufficialmente dalla commissione con 18 voti a favore e 2 astensioni, secondo fonti parlamentari. Ad astenersi sono stati Azione e Movimento 5 Stelle.

Gasparri assume così la guida di una delle commissioni più importanti di Palazzo Madama, proprio in una fase in cui i temi di politica estera, difesa e sicurezza hanno un peso sempre più centrale.

Il posto lasciato da Stefania Craxi

Gasparri prende il posto di Stefania Craxi, che la scorsa settimana ha assunto il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato, subentrando proprio a lui.

Si tratta quindi di un passaggio tutto interno agli equilibri azzurri: Craxi lascia la presidenza della commissione per guidare il gruppo al Senato, mentre Gasparri compie il percorso inverso e si sposta su un incarico istituzionale di primo piano.

Infodifesa lo aveva già preventivato

Noi di Infodifesa lo avevamo già preventivato nei giorni scorsi. E il punto politico resta lo stesso: l’uscita di Gasparri dalla guida del gruppo non coincideva affatto con un arretramento.

Lo avevamo scritto chiaramente: la vera partita si stava spostando proprio sulla Commissione Esteri e Difesa. E infatti la proposta di candidatura si è poi concretizzata con l’elezione ufficiale.

Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato: proposta la sua candidatura alla presidenza della Commissione Esteri e Difesa

Perché la commissione Esteri e Difesa conta davvero

La commissione Esteri e Difesa è uno snodo rilevante nel lavoro parlamentare. Qui passano temi che riguardano politica estera, missioni internazionali, sicurezza nazionale, relazioni diplomatiche e strumenti della difesa.

Per questo l’elezione di Gasparri ha un peso politico preciso: non è una semplice sostituzione interna, ma un passaggio che lo colloca in una posizione molto visibile e delicata, su materie oggi centrali nel confronto politico.

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Marco De Santis – Analista di sicurezza e difesa
Analista senior di sicurezza e difesa

Marco De Santis

Marco De Santis è un analista senior specializzato in sicurezza e difesa, con particolare attenzione alle minacce ibride, alla sicurezza interna e alle strategie di protezione nazionale. Ha maturato una lunga esperienza nello studio dei contesti operativi e delle dinamiche di sicurezza, integrando fonti istituzionali, analisi strategiche e valutazioni di rischio. Su InfoDifesa.it cura approfondimenti dedicati ai temi della difesa, della sicurezza e degli scenari operativi.

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