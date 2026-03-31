Gasparri eletto presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato

L’elezione in commissione

Maurizio Gasparri è il nuovo presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. Il senatore di Forza Italia è stato eletto ufficialmente dalla commissione con 18 voti a favore e 2 astensioni, secondo fonti parlamentari. Ad astenersi sono stati Azione e Movimento 5 Stelle.

Gasparri assume così la guida di una delle commissioni più importanti di Palazzo Madama, proprio in una fase in cui i temi di politica estera, difesa e sicurezza hanno un peso sempre più centrale.

Il posto lasciato da Stefania Craxi

Gasparri prende il posto di Stefania Craxi, che la scorsa settimana ha assunto il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato, subentrando proprio a lui.

Si tratta quindi di un passaggio tutto interno agli equilibri azzurri: Craxi lascia la presidenza della commissione per guidare il gruppo al Senato, mentre Gasparri compie il percorso inverso e si sposta su un incarico istituzionale di primo piano.

Infodifesa lo aveva già preventivato

Noi di Infodifesa lo avevamo già preventivato nei giorni scorsi. E il punto politico resta lo stesso: l’uscita di Gasparri dalla guida del gruppo non coincideva affatto con un arretramento.

Lo avevamo scritto chiaramente: la vera partita si stava spostando proprio sulla Commissione Esteri e Difesa. E infatti la proposta di candidatura si è poi concretizzata con l’elezione ufficiale.

Perché la commissione Esteri e Difesa conta davvero

La commissione Esteri e Difesa è uno snodo rilevante nel lavoro parlamentare. Qui passano temi che riguardano politica estera, missioni internazionali, sicurezza nazionale, relazioni diplomatiche e strumenti della difesa.

Per questo l’elezione di Gasparri ha un peso politico preciso: non è una semplice sostituzione interna, ma un passaggio che lo colloca in una posizione molto visibile e delicata, su materie oggi centrali nel confronto politico.

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