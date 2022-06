Forze Armate: “Promesse non mantenute! Incontro urgente con il Ministro della Difesa.”

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza del Comparto Difesa ha chiesto al Ministro della Funzione della Pubblica l’apertura del tavolo concertativo sull’armonizzazione degli straordinari previsto alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il mese di Gennaio 2022, L’apertura del tavolo concertativo sulla Previdenza, necessario per definire l’impiego dei fondi previsti in Legge di Bilancio e l’apertura della area negoziale per il personale dirigente, anche allo scopo di estendere a tutti i militari gli effetti del contratto sottoscritto il 23 dicembre u.s.

LE RICHIESTE DEL COCER DIFESA

L’attività negoziale non si è conclusa il 23 dicembre 2021 con la sottoscrizione del provvedimento per la stagione contrattuale 2019/2021. Il comparto difesa attende ancora una definizione normativa e giuridica su temi preminenti, ancora aperti, quali:

Coda contrattuale circa l’armonizzazione delle previsioni in materia di compenso per lavoro straordinario, nell’ambito del comparto difesa e sicurezza;

Attivazione del tavolo negoziale relativo alla previdenza, attesi i contenuti della legge di bilancio per l’anno 2022;

Area negoziale del personale dirigente, per la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i trienni 2018 – 2020 e 2021-2023;

Riforma delle casse previdenziali esistenti, istituzione della cassa previdenziale ruolo graduati.

In tale contesto il Cocer Difesa chiede al signor Ministro della Pubblica Amministrazione l’immediata apertura formale dei tavoli sulla coda contrattuale, sulla previdenza e sull’area negoziale dei dirigenti, ed al signor Ministro della Difesa un urgente incontro per affrontare la riforma, non piu’ differibile, delle casse previdenziali.

Sollecitiamo quindi il governo nella sua interezza ad intervenire per una pronta risoluzione di questi argomenti, cruciali per il personale militare, sempre piu’ in prima linea per difendere il paese da minacce internazionali, interne e catastrofi naturali.

Le dichiarazioni di Ciavarelli ad Infodifesa

“Dichiara a riguardo il 1 lgt Ciavarelli Cocer marina – Guardia Costiera: Il ministro della funzione pubblica al momento della sottoscrizione dello schema di concertazione 2019-2021 si era impegnato “solennemente” con tutti i rappresentanti ad aprire al più presto un tavolo negoziale per armonizzare l’istituto dello straordinario nell’ambito della Sicurezza e Difesa. Ad oggi il nulla all’orizzonte. È altresì inspiegabile la mancata apertura della concertazione sulla previdenza nonostante gli stanziamenti nella scorsa legge di bilancio. Tra qualche anno si andrà in pensione con il 60% dell’ultima retribuzione se con immediatezza non si troveranno soluzioni condivise.”.