Contratto firmato, ma quali saranno gli importi? Ecco la tabella con ipotesi definizione giugno 2022

Dopo un percorso lungo e travagliato che fa il paio con la lunga attesa alla quale è stato sottoposto il personale, Il contratto 2019-2021 delle Forze armate e di Polizia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Entrambi i provvedimenti riportano come data per l’entrata in vigore il 15 giugno, quindi, forse, in tempo per l’erogazione nel mese di giugno. In molti ci hanno scritto chiedendoci quali saranno gli importi degli arretrati.

Riportiamo in anteprima gli importi lordi dipendente arretrati contratto 2019/2021 con ipotesi di definizione “Giugno 2022”. Ricordiamo che al momento il pagamento nel mese di giugno risulta ancora un’ipotesi, ancorché molto probabile, e che non appena possibile Infodifesa.it darà conferma dei pagamenti in anteprima.

Gli importi si intendono lordo dipendente (ritenute assistenziali e previdenziali, nonché aliquota Irpef a tassazione separata).