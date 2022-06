Festa 2 giugno ecco il programma. Frecce Tricolore: orario e dove vederle

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, Roma torna a celebrare la Festa della Repubblica. Domani, lungo via dei Fori Imperiali, 5.000 persone sfileranno, a partire dalle 10 di mattina, mentre le Frecce Tricolore si alzeranno in volo a colorare il cielo di verde, bianco e rosso. Per l’occasione il centro della Capitale sarà blindato: diverse strade e piazze saranno chiuse e molte linee bus deviate.

Festa della Repubblica: il programma del 2 giugno 2022

Le celebrazioni della Festa della Repubblica inizieranno da mercoledì 1 giugno, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà i Capi Missione accreditati in Italia ad un concerto eseguito al Quirinale dall’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia diretta dal Maestro Myung Whun Chung (in programma musiche di Ludwig van Beethoven e Pietro Mascagni). Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, a partire dalle 18.30 e sarà aperto dal saluto del Presidente Mattarella. Non ci sarà – per ragioni legate alle misure precauzionali adottate per il contrasto all’infezione da Covid 19 – il tradizionale ricevimento serale nei Giardini del Quirinale.

La parata e le Frecce Tricolore

Nella mattina di giovedì 2 giugno, alle 9,15, il Presidente della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Contestualmente ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma.

Successivamente Sergio Mattarella riceverà, in via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà alla tradizionale Parata Militare dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali.

Nel pomeriggio del 2 giugno ci sarà solo una parziale apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle 15 alle 19, nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus Covid19. L’ingresso sarà consentito a categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale. Gli invitati saranno circa 2.300, divisi in turni per permettere a tutti gli invitati di muoversi con adeguati livelli di sicurezza e sono stati individuati da Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

La notte del 2 giugno, infine, il Tricolore illuminerà la facciata esterna del Torrino del Cortile d’Onore.

Frecce Tricolore: dove vederle

Per godere dello spettacolo delle Frecce Tricolore che sorvoleranno piazza Venezia, basterà puntare lo sguardo verso il monumento, ma sono visibili da qualsiasi punto della città e sulle terrazze condominiali dei palazzi.

Se si è a Roma, il consiglio è posizionarsi in zona piazza Venezia/Fori Imperiali/Colosseo verso l’orario di inizio, anche prima è meglio per anticipare la calca che, inevitabilmente, si verrà a creare. È possibile anche salire su di una terrazza, ad esempio il Pincio, per vedere bene il passaggio della Pattuglia.

I punti più gettonati sono:

Palazzo dell’Aeronautica, in viale dell’Università;

Gianicolo;

Terrazza dello Zodiaco;

Terrazza del Pincio;

Trinità dei Monti;

Monte dei Cocci a Testaccio;

Belvedere di Villa Torlonia;

Terrazza di Piazzale delle Muse ai Parioli;

Giardino degli Aranci, all’Aventino.

Ma anche i ponti sul Tevere, da Ponte Milvio a Ponte Testaccio.