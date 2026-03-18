INFODIFESA
Esercito

Esercito in lutto, il cordoglio di Crosetto per la morte di un militare

Redazione web , , , , , , , ,

La scomparsa del Graduato Aiutante dell’Esercito

La vittima è un Graduato Aiutante dell’Esercito, morto a Roma mentre si recava al lavoro. La notizia è stata resa nota dal ministro Crosetto, che ha parlato di una perdita che colpisce l’intera comunità della Difesa.

Il messaggio del ministro della Difesa

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Graduato Aiutante Vincenzo Iodice dell’Esercito, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale accaduto a Roma, mentre si recava al lavoro. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un militare dell’Esercito.

Le condoglianze alla famiglia e ai vertici militari

Nel messaggio diffuso dal ministro, il cordoglio è stato rivolto alla famiglia del militare, al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito.

Il dolore della Difesa

Le parole di Crosetto, affidate a una dichiarazione ufficiale, esprimono la partecipazione del ministro e di tutta la Difesa per una scomparsa che lascia un segno nell’Esercito e tra quanti lavorano ogni giorno al servizio del Paese.

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!

Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!

✅ Iscriviti su WhatsApp

Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.

Laura Bianchi – Esperta in relazioni sindacali militari e di polizia
Esperta in relazioni sindacali delle Forze Armate e di Polizia

Laura Bianchi

Laura Bianchi è una consulente e analista indipendente specializzata in relazioni sindacali, rappresentanza e tutela del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Si occupa di contrattazione, diritti del personale, evoluzione normativa e dinamiche istituzionali. Su InfoDifesa.it cura approfondimenti basati su fonti ufficiali, documenti sindacali e analisi del contesto giuridico e operativo.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!

Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.

🔔 ISCRIVITI ORA

Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

Redazione web

Redazione Web Infodifesa Portale indipendente di informazione su Difesa e Sicurezza La Redazione Web di INFODIFESA è composta da giornalisti, analisti e specialisti del comparto difesa e sicurezza. Dal 2013 Infodifesa.it offre notizie, approfondimenti e analisi geopolitiche aggiornate e indipendenti. Il portale non è una testata giornalistica registrata e non ha carattere periodico – come specificato nella sezione Chi siamo di Infodifesa – ma pubblica contenuti informativi e di analisi in base alla disponibilità e all’attualità dei temi trattati. 📍 Trasparenza Tutti gli articoli vengono realizzati con attenzione alla verifica delle fonti e al rispetto della verità dei fatti. Le opinioni e i commenti riflettono l’esperienza e la competenza dei nostri collaboratori.