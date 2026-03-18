Esercito in lutto, il cordoglio di Crosetto per la morte di un militare
La scomparsa del Graduato Aiutante dell’Esercito
La vittima è un Graduato Aiutante dell’Esercito, morto a Roma mentre si recava al lavoro. La notizia è stata resa nota dal ministro Crosetto, che ha parlato di una perdita che colpisce l’intera comunità della Difesa.
Il messaggio del ministro della Difesa
“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Graduato Aiutante Vincenzo Iodice dell’Esercito, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale accaduto a Roma, mentre si recava al lavoro. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un militare dell’Esercito.
Le condoglianze alla famiglia e ai vertici militari
Nel messaggio diffuso dal ministro, il cordoglio è stato rivolto alla famiglia del militare, al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito.
Il dolore della Difesa
Le parole di Crosetto, affidate a una dichiarazione ufficiale, esprimono la partecipazione del ministro e di tutta la Difesa per una scomparsa che lascia un segno nell’Esercito e tra quanti lavorano ogni giorno al servizio del Paese.
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