Lutto nell’Esercito Italiano, muore giovane militare di 32 anni

Oggi si è spento il Graduato Leonardo Vecchiolla,, giovane militare dell’Esercito Italiano, effettivo al Reggimento Gestione aree di Transito con sede in Bellinzago Novarese. Il Giovane Graduato di 32 anni, transitato da poco in servizio permanente, combatteva da mesi strenuamente contro un brutto male che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Diversi i messaggi di cordoglio. La Pro Loco di Monfalcone ha dedicato un post su Facebook: “Impossibile trovare le parole per descrivere il dolore che la nostra comunità sta provando per la prematura salita al cielo del caro Leonardo Vecchiolla.