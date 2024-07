Sollievo dal caldo per i militari di Strade Sicure: via libera alla maglietta a maniche corte

Un sospiro di sollievo per le migliaia di militari che presidiano strade e piazze con la consueta professionalità, ma sotto il sole cocente di questa torrida estate. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello, ha infatti accolto le ripetute richieste di sindacati e personale, dando il via libera all’uso di magliette a maniche corte, da indossare sotto il combat jacket, e berrettini policromi per i militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure.

Una scelta importante, che riflette l’attenzione alle condizioni di lavoro degli uomini e donne in uniforme, costretti a operare anche quando la colonnina di mercurio sale vertiginosamente. Le nuove disposizioni consentiranno di affrontare con maggiore agio le giornate roventi, tutelando il benessere dei militari.

La soddisfazione dei sindacati

Plauso dai sindacati di categoria ASPMI e SIAMO Esercito, che hanno rivendicato di aver contribuito al raggiungimento di questo obiettivo tanto atteso dal personale. Entrambe le sigle hanno sottolineato di aver inviato numerose richieste in tal senso, che sono state finalmente accolte dando priorità al buon senso e al comfort dei militari.

Per ASPMI si tratta di “una nuova vittoria a vantaggio del personale”, mentre SIAMO Esercito pur accogliendo con favore la notizia, ritiene che sia solo il primo passo verso ulteriori miglioramenti. L’importante però è partire nella giusta direzione, con scelte pragmatiche che danno respiro ai militari sotto il solleone.

Tra le voci che si sono levate per migliorare l’equipaggiamento estivo dei militari, anche il sindacato Itamil Esercito ha inviato ai vertici una lettera in cui evidenziava i rischi del caldo con le attuali divise e proponeva soluzioni come abbigliamento più leggero.

Verso un’estate più vivibile per i militari operativi

L’ok a semplici accorgimenti come magliette a maniche corte e berretti più leggeri può fare una grande differenza per il personale militare impegnato quotidianamente nelle operazioni di controllo del territorio, che deve poter contare su condizioni di lavoro dignitose anche d’estate. Un primo passo importante, per una stagione più vivibile per i militari.

