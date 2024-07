Taglia la testa a un cane per strada e aggredisce la polizia: fermato con il taser

E’ stato arrestato. Fermato grazie al taser in dotazione.

Uccide decapitando un cane e si scaglia contro la polizia chiamata da alcuni cittadini in via di Rocca Cencia, a Roma. I poliziotti sono stati allertati da alcuni passanti che avevano riferito di aver visto un uomo che stava smembrando un cane. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e del commissariato Casilino.

Alla vista della polizia, l’uomo, un 40enne del Gambia, ha lanciato la carcassa dell’animale contro gli agenti cercando rifugio in casa. Non riuscendo a entrare nell’abitazione, il 40enne ha divelto la porta e l’ha scagliata contro i poliziotti che per fermare l’uomo hanno dovuto usare il taser. Il 40enne è stato arrestato per lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI