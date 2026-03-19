Addio “foto” allo schermo: perché le chat WhatsApp acquisite dalla Polizia senza decreto sono carta straccia
(di Avv. Umberto Lanzo)
La svolta della Cassazione: chat e SMS sono corrispondenza inviolabile
Non basta più un semplice “click” della Polizia Giudiziaria per trasformare una conversazione digitale in una prova schiacciante. Secondo la sentenza n. 31878/2025 della Corte di Cassazione e la sentenza 170/2023 della Corte Costituzionale, i messaggi WhatsApp, anche se già letti e archiviati, mantengono la natura giuridica di corrispondenza privata. Questo significa che godono della protezione dell’Articolo 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni. La protezione costituzionale non svanisce con la lettura: il messaggio resta un’espressione privata tra persone determinate e può essere limitato solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Perché la fotografia dello smartphone non è una prova valida
Se la polizia si limita a fotografare lo schermo del telefono o a effettuare screenshot senza seguire le procedure formali, la prova è colpita da inutilizzabilità patologica. Questo accade per due ragioni fondamentali:
- Assenza di Garanzie: Una semplice foto non garantisce l’integrità del dato digitale, che potrebbe essere parziale o alterato.
- Mancanza di Metadati: A differenza di una copia forense, una fotografia non mostra i metadati (come l’IP di invio o gli orari certi del server), rendendo il file vulnerabile alle contestazioni della difesa su possibili manipolazioni tramite app di “fake chat”. In sede di giudizio, tali immagini devono essere ignorate dal giudice (la cosiddetta “prova di resistenza”) per verificare se la colpevolezza possa basarsi su altri elementi validi.
La “patologia processuale”: inutilizzabilità assoluta e insanabile
L’acquisizione di conversazioni digitali in assenza del prescritto decreto del Pubblico Ministero determina un’invalidità radicale: l’inutilizzabilità assoluta della prova. Gli effetti sono drastici: il materiale raccolto non può essere inserito nel fascicolo processuale e, soprattutto, non può fondare una condanna. Tale vizio è così grave che non può essere sanato nemmeno se l’indagato fornisce il proprio consenso all’acquisizione.
Sequestro vs Intercettazione: le regole per l’acquisizione legale
Per acquisire correttamente i messaggi salvati sul dispositivo, la procedura corretta è il sequestro probatorio ai sensi dell’art. 254 c.p.p. (sequestro di corrispondenza). È essenziale distinguere tra:
- Intercettazione: riguarda la captazione “in diretta” di flussi comunicativi in corso (artt. 266 ss. c.p.p.).
- Sequestro: attiene a messaggi già avvenuti e memorizzati, e rappresenta l’unico strumento idoneo per l’acquisizione processuale. La Polizia deve procedere al sequestro fisico dello smartphone per effettuarne una copia forense che garantisca l’inalterabilità tramite il cosiddetto “valore hash” (l’impronta digitale elettronica del dato). Solo in casi eccezionali di urgenza la polizia può agire di iniziativa, ma deve ottenere la convalida del magistrato entro 48 ore, pena la perdita di efficacia dell’atto.
PIN e diritto al silenzio: l’indagato non deve collaborare
Un punto critico riguarda il codice di sblocco dello smartphone. In virtù del principio nemo tenetur se detegere (diritto a non autoincriminarsi), l’indagato non è obbligato a fornire il PIN alla polizia. Fornire il codice è considerato un atto di collaborazione attiva alla propria condanna, a cui nessuno può essere forzato. In caso di rifiuto, la polizia può comunque procedere al sequestro fisico del dispositivo e tentare l’accesso forzato tramite software forensi specializzati.
Le eccezioni: privati cittadini e processi civili
Il rigore richiesto alla Polizia non si applica sempre ai privati. Nel processo penale, gli screenshot prodotti da un cittadino (ad esempio la vittima di minacce) possono essere ammessi come prova documentale (Art. 234 c.p.p.). Nel processo civile, secondo l’ordinanza n. 1254/2025 della Cassazione, gli screenshot fanno “piena prova” dei fatti se la loro veridicità non viene contestata dalla controparte. Tuttavia, nel penale, se la polizia agisce d’iniziativa (Art. 352 c.p.p.) durante una perquisizione in flagranza, può visionare il telefono ma non può “cristallizzare” le prove senza rispettare le garanzie difensive e la successiva convalida del PM.
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