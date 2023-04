Da Gorizia a Tor Bella Monaca per smantellare le opere abusive dei clan

Ieri mattina gli agenti della Polizia Locale, assieme agli agenti della Polizia di Stato e Carabinieri, sono stati impegnati nelle operazioni di rimozione delle tettoie abusive sui parcheggi, realizzate per opera dei clan, in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Via dell’Archeologia è attualmente il cuore dello spaccio di Roma, l’intervento tenutosi con la piena presenza sul posto del Presidente del Municipio Nicola Franco e del Vicepresidente con delega alla Sicurezza Andrea La Fortuna, ha lanciato un messaggio importante alla criminalità organizzata.

“Non ci gireremo mai dall’altra parte”

Questo governo Municipale, già raccontato ai taccuini di infodifesa a gennaio, dell’importante fiaccolata organizzata nella strade dell’ennesima piazza di spaccio di Tor Bella Monaca a protesta dell’aggressione in strada di due Carabinieri. Furono 2000 i partecipanti a reagire per l’atto vile compiutosi nei riguardi dei militari, con la piena partecipazione inoltre di alte cariche istituzionali, tra cui il Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, Sindaco, Prefetto ed il Questore della Capitale.

A supporto dell’Arma territoriale il 13º Reggimento. Ex reparto dell’Assessore alla Legalità, nonché Carabiniere Andrea La Fortuna.

“È stata la scelta giusta far intervenire un reparto d’élite in questo difficile teatro, il 13º Reggimento è la mia seconda casa, conosco a pieno le numerose competenze e capacità degli uomini che lo compongono, ed averli al mio fianco, mi ha rassicurato in questa importante giornata tra i palazzi popolari, di un territorio in cui 4 clan mafiosi vantano pieno controllo. La rimozione delle strutture abusive e dei cartelloni di divieto di sosta, hanno doppi fini, simboleggiando il possesso e controllo di queste strade, oltre al pieno disinteressamento delle leggi”

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI