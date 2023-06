Grosseto, schianto in moto: morto ex carabiniere. I messaggi agli amici: «Sono qui, aiutatemi». Chi è la vittima e la dinamica dell’incidente

In quel campo di grano – vicino a MArina di Grosseto – Fausto Rochira, 47 anni, è rimasto almeno quattro ore, prima di essere trovato senza vita dall’elicottero dei Vigili del Fuoco attorno alle 11 . Non è ancora chiaro quando il suo cuore ha smesso di battere, ma se la Procura di Grosseto, che ha a disposizione la salma, deciderà per l’autopsia, anche questo punto oscuro potrà essere svelato.

La videochiamata agli amici

Così come i contorni dell’incidente che ha visto l’ex carabiniere originario di Taranto uscire di strada all’incrocio tra la strada del Padule, che porta a Castiglione della Pescaia, e quella del Pollino: la direttrice che collega Grosseto con Marina. Rochira è finito in un campo di grano, ma non è morto nell’impatto. Ha avuto la forza di prendere il telefono e fare una videochiamata agli amici. «Aiutatemi, ho avuto un incidente con la moto», avrebbe detto, secondo quanto riportato da La Nazione. Poi ha inviato la posizione, con la speranza che i soccorsi arrivassero in fretta. La geocalizzazione però non ha funzionato e quel campo di grano apparso sullo sfondo del telefono, per ore è rimasto un mistero irrisolto. Gli amici si sono diretti prima sulle Collacchie, la strada che abitualmente percorreva quando arrivava a Grosseto, poi sono andati verso Principina a Mare. Niente da fare.

A cercarlo anche forze dell’ordine e Vigili del Fuoco. Poi, il finale indesiderato.