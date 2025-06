L’Arma lancia piattaforma partecipativa “IdeArma” per dar voce alle proposte di tutti i carabinieri

Il Comandante Generale — il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo — ha lanciato pochi giorni fa IdeArma, la piattaforma interna pensata per raccogliere suggerimenti e proposte da ogni grado dell’Arma dei Carabinieri. «Voi siete il cuore pulsante dell’Arma… il futuro lo costruiamo insieme», recita il messaggio inviato a tutte le Stazioni.

L’iniziativa nasce per valorizzare l’esperienza maturata sul territorio e tradurla in soluzioni operative: semplificazione delle procedure, introduzione di nuove tecnologie, organizzazione più snella, maggiore benessere del personale, conciliazione vita-lavoro. Tutto passa, dunque, da un confronto diretto e strutturato con chi indossa ogni giorno la divisa.

COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA IDEARMA

Accessibile dall’intranet istituzionale, IdeArma permette a ogni carabiniere di inserire una proposta in pochi click, scegliendo l’area tematica (efficienza operativa, sicurezza, logistica, formazione, welfare, comunicazione interna) e allegando eventuali studi di fattibilità o immagini. Un algoritmo di classificazione assegna un numero di protocollo e invia il file all’ufficio competente; un dashboard consente di seguire lo stato di avanzamento, fino all’eventuale sperimentazione sul campo. L’obiettivo dichiarato è trasformare le migliori intuizioni in procedure standard o in progetti pilota, garantendo trasparenza e tempi certi di risposta. Nel primo giorno, riferiscono fonti del Comando, si sono registrati centinaia di accessi, segno di un entusiasmo diffuso.

DEMOCRAZIA IN DIVISA: IDEARMA ROMPE GLI SCHEMI E DÀ VOCE ALLA TRUPPA

IdeArma rappresenta molto più di una piattaforma digitale: è un segnale forte di democrazia partecipativa all’interno di un’Istituzione notoriamente gerarchica. Per molti Carabinieri, abituati a ricevere direttive piuttosto che formularle, la possibilità di offrire un contributo concreto, ascoltato e tracciabile è una novità assoluta. È la rottura di un tabù, il passaggio da una struttura piramidale rigida a una comunità operativa interconnessa, in cui ogni suggerimento diventa potenzialmente un’innovazione. E non mancano esempi immediati: tra le prime idee più cliccate e condivise, pare ci sia proprio quella, molto sentita con l’estate in arrivo, di sostituire l’attuale uniforme operativa con una polo tecnica più traspirante, che garantisca comfort e decoro anche nei servizi all’aperto sotto il sole. IdeArma non è solo uno strumento: è una rivoluzione silenziosa, un’occasione per costruire un Arma non solo più moderna, ma anche più umana e vicina ai suoi stessi uomini e donne.

IL VALORE DELLE IDEE IN UNIFORME SECONDO LUONGO



«La vostra esperienza è un patrimonio prezioso», sottolinea il generale Luongo, ricordando che spesso sono proprio le intuizioni nate “sul marciapiede” a fare la differenza tra un’indagine risolta e un’occasione persa. Con IdeArma l’Arma intende istituzionalizzare questo processo, premiando la creatività di chi affronta in prima linea le sfide quotidiane: dallo sviluppo di app per la raccolta di prove digitali alla proposta di dotare le pattuglie di body-cam di nuova generazione, fino ai consigli per semplificare la modulistica sulle contravvenzioni.

In palio non ci sono bonus economici, ma la soddisfazione di vedere materialmente adottata la propria idea e, soprattutto, la possibilità di migliorare la sicurezza dei colleghi e dei cittadini.

INVITO ALL’AZIONE

Il Comando Generale ha fissato un calendario di valutazioni trimestrali: le proposte ritenute meritevoli saranno testate in reparti pilota e, se efficaci, estese su scala nazionale. L’auspicio è che IdeArma diventi un «cervello collettivo» capace di generare innovazioni continue, abbattendo le barriere gerarchiche senza intaccare la catena di comando. Luongo ha chiuso il suo messaggio con un appello semplice ma diretto: «Visitate la piattaforma oggi stesso e condividete la vostra idea! Facciamo squadra per un’Arma sempre più forte e al passo con i tempi». Per i circa 110 000 militari dell’Arma, l’occasione di incidere sul proprio futuro è ora a portata di click.