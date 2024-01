Lutto nell’Arma: addio ad Antonio Picozzi, carabiniere di soli 31 anni

Ieri sera, la comunità di San Felice a Cancello ha perso uno dei suoi membri più stimati e coraggiosi, il carabiniere Antonio Picozzi, all’età di soli 31 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato un profondo senso di vuoto non solo tra i suoi cari, ma anche nell’intera comunità che lo ha conosciuto e apprezzato.

Figlio d’arte, Antonio seguì le orme di suo padre entrando nell’Arma dei Carabinieri, dimostrando sin da giovane una dedizione e un coraggio ammirevoli.

La sua battaglia contro una grave malattia, combattuta con la stessa forza e determinazione che lo hanno sempre caratterizzato, è stata fonte di ispirazione per chiunque lo conoscesse. Antonio ha lottato fino all’ultimo con grande dignità, mostrando un coraggio straordinario.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella vita di coloro che gli erano vicini. Lascia i suoi genitori, Elisa e Bernardo, che hanno sempre sostenuto il suo cammino professionale e personale con amore e orgoglio. I suoi fratelli, Michele e Giusy, con cui condivideva un legame indissolubile, la sua fidanzata Rossella, che è stata al suo fianco nei momenti più difficili.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Picozzi in questo momento di dolore, ricordando Antonio non solo come un carabiniere, ma anche come un uomo di grande umanità, che ha lasciato un’impronta indelebile nelle vite di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

