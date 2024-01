La Battaglia per i Servizi Segreti e il Futuro dell’Arma dei Carabinieri

In un contesto politico già carico di tensioni, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno aperto un nuovo fronte di scontro. Questa volta, il teatro delle ostilità si sposta sulle nomine chiave nei servizi segreti italiani e sulla successione per il comando generale dei carabinieri. Sebbene le decisioni finali siano attese solo nei prossimi mesi, il confronto tra i leader di Fratelli d’Italia e della Lega è già iniziato, sottolineando un’ulteriore frattura nella politica italiana.

Un Gioco di Potere Complesso

La partita politica si intreccia con la scelta del successore di Elisabetta Belloni, a capo del DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) in scadenza nel 2025. Meloni sta considerando di spostare Belloni a Palazzo Chigi come consigliera diplomatica, proponendo al suo posto Bruno Valensise, attuale vice del dipartimento. Questa mossa, tuttavia, non ha ancora trovato compimento.

Un altro pezzo importante della scacchiera è la successione di Mario Parente, a capo dell’AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), che termina il suo mandato a fine aprile. Le figure in lizza per questa posizione sono Carlo De Donno, Giuseppe Del Deo, e lo stesso Valensise. Ma la scelta potrebbe rimanere in ambito Arma.

La Variabile dei Candidati Esterni e la Successione nell’Arma dei Carabinieri

Oltre ai candidati interni, la situazione si complica con la presenza di figure esterne, che potrebbero influenzare la successione del generale Teo Luzi, comandante dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza del mandato di Luzi a novembre (dal 16 gennaio è in proroga) potrebbe anticiparsi (secondo alcuni è questione di giorni), aprendo la strada a nuove nomine che potrebbero avere un impatto significativo sulle strategie di sicurezza nazionale.

Nonostante la mancata nomina al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri possa apparire come una delusione per i candidati esclusi, apre tuttavia le porte a un’opportunità prestigiosa e di alto profilo all’interno dei servizi segreti italiani. In particolare, il ruolo di direttore dell’AISI, sinora condotto con abilità e acume da Mario Parente, un profilo che proveniva proprio dalle fila dell’Arma, emerge come una posizione altamente attrattiva.

La transizione di Parente dall’Arma all’AISI ha dimostrato come le competenze e l’esperienza acquisite nell’ambito militare possano essere efficacemente trasferite e utilizzate nel contesto dell’intelligence. Questo precedente fornisce un solido riferimento per quei candidati del Comando Generale dell’Arma che, pur non avendo ottenuto il ruolo desiderato, possiedono le qualità e le capacità per eccellere anche in un ambiente di intelligence sofisticato e complesso come l’AISI.

Considerando l’importanza cruciale dell’AISI nel panorama della sicurezza nazionale italiana, l’assunzione di questo incarico rappresenterebbe non solo un riconoscimento del valore e della professionalità dei candidati, ma anche una fondamentale opportunità di contribuire in modo significativo alla sicurezza interna del paese. L’esclusione dalla nomina al Comando Generale, pertanto, potrebbe trasformarsi in un’occasione di crescita professionale e di assunzione di responsabilità a un livello ancora più elevato nell’ambito dell’intelligence italiana.

Tra i potenziali successori di Luzi, si distinguono figure di spicco come il capo di stato maggiore Mario Cinque, il vice comandante Riccardo Galletta, il sottocapo di Stato Maggiore Marco Minicucci. Un altro nome di rilievo è quello di Salvatore Luongo, recentemente rientrato nell’Arma (al comando interregionale di Roma) dopo un lungo periodo quale Capo Ufficio Legislativo al Ministero della Difesa.

Il Futuro dell’Arma nell’Ecosistema di Sicurezza Nazionale

Privare l’Arma di un posto di rilievo all’interno dell’AISI non è solo una questione di nomine individuali, ma potrebbe essere interpretata come un segnale di una più ampia esclusione dei Carabinieri dallo spoils system dell’attuale esecutivo. Questa scelta potrebbe inviare un messaggio controverso: è questa la fiducia che il governo ripone in un’istituzione fondamentale per la sicurezza del paese? In un contesto dove ogni decisione si riflette sull’intero ecosistema della sicurezza nazionale, il ruolo e la rappresentanza dell’Arma all’interno dell’AISI diventano barometri di fiducia e integrazione nell’architettura della sicurezza italiana sotto la guida del governo Meloni.

