Nuovo Comandante per l’Interregionale Carabinieri “Podgora”: il Generale Salvatore Luongo succede al Generale Bernardini

Il Cambio di Guardia alla Caserma di Via Garibaldi

Il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo è stato ufficialmente nominato nuovo comandante dell’Interregionale carabinieri “Podgora”, con sede a Roma. Questo Comando di vertice supervisiona le attività dei carabinieri nel Lazio, nelle Marche, in Sardegna, in Toscana e in Umbria. Il passaggio di consegne si è svolto in una cerimonia tenutasi questa mattina alla caserma di via Garibaldi, alla presenza di numerose autorità militari e civili, tra cui il generale Gallitelli, comandante generale emerito dell’Arma dei carabinieri.

Il generale Teo Luzi, comandante generale dell’arma dei carabinieri, ha presenziato all’evento esprimendo un caloroso saluto e ringraziamento al generale Bernardini che oggi lascia il servizio attivo, riconoscendo il suo servizio dedicato e i sacrifici fatti durante la carriera.

Chi è il Generale Salvatore Luongo

Prima di assumere questa nuova posizione, il generale Luongo ha avuto un percorso professionale significativo. Dal 25 agosto 2016, ha ricoperto il ruolo di capo ufficio legislativo al ministero della Difesa. La sua carriera a Roma è stata particolarmente lunga e notevole, ricoprendo posizioni di comando a vari livelli, tra cui il comandante di sezione del nucleo radiomobile della legione Roma, le compagnie di Roma Casilina e Roma Trastevere, è stato comandante del Gruppo di Roma fino a diventare comandante provinciale.

Il Commiato del Generale Enzo Bernardini: Un Addio Carico di Gratitudine e Impegno

Nel suo discorso di commiato, il generale Enzo Bernardini ha rivolto parole di profonda gratitudine e apprezzamento ai 22mila carabinieri che hanno servito sotto il Comando Interregionale durante il suo mandato. Questo momento ha segnato l’epilogo di una carriera esemplare lunga 49 anni, caratterizzata da dedizione e servizio incondizionato all’Arma dei Carabinieri e alla nazione.

Bernardini ha ricordato con orgoglio i traguardi raggiunti e le sfide affrontate, sottolineando come la sua esperienza al Comando Interregionale sia stata un punto culminante di un percorso professionale ricco e significativo. In questo contesto, ha espresso un particolare ringraziamento alla Rappresentanza Militare per il supporto costante e la collaborazione ricevuti.

La sua guida illuminata è stata sempre incentrata sul benessere dei carabinieri e sul servizio alla comunità, creando un ambiente in cui il rispetto, l’integrità e la professionalità sono stati i pilastri fondamentali.

Futuro del Comando Interregionale “Podgora”

L’incontro ha visto la partecipazione di diversi comandanti delle legioni carabinieri delle regioni interessate, ufficiali dello Stato Maggiore e delegati della Rappresentanza Militare. Estendiamo i nostri più sinceri auguri al generale Enzo Bernardini per una meritata nuova fase della sua vita, ricca di soddisfazioni e serenità, e al generale Salvatore Luongo per un futuro di successo e realizzazioni nel suo nuovo ruolo, guidando l’Interregionale Carabinieri “Podgora” con la stessa dedizione e integrità dimostrata fino ad oggi.