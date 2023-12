Esercito, Laboratorio tiratori scelti “ARES 2023”

Nell’ambito delle attività pianificate dal comando forze operative sud, il 152° reggimento fanteria della brigata “Sassari” ha organizzato e condotto il laboratorio “Ares 2023”, finestra addestrativa finalizzata a valutare il livello di preparazione di tiratori scelti provenienti da vari reparti dell’Esercito, della Guardia di Finanza e da unità operative dell’Esercito francese e uzbeko, queste ultime presenti nell’ambito di scambi bilaterali a carattere addestrativo.

I nuclei tiratori scelti si sono addestrati nella pianificazione, nell’organizzazione e nella condotta di attività di tiro e tattiche diurne e notturne, in scenari operativi e condizioni ambientali differenti, in contesto urbano e fluviale.

​​Soddisfazione per la riuscita dell’attività addestrativa è stata espressa dal comandante della brigata “Sassari”, il generale di brigata Stefano Messina, il quale, nel fare riferimento agli obiettivi del laboratorio tiratori scelti “Ares 2023”, ha riconosciuto la validità dello scambio di esperienze con eserciti di altre nazioni, ma soprattutto ribadito l’importanza della standardizzazione delle procedure in ambito Esercito Italiano in un’ottica di interoperabilità pluriarma.