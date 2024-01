Sfide ai Vertici: da oggi parte la proroga per Luzi. Cambi in vista per AISI e ed Esercito

Nel panorama della difesa e della sicurezza nazionale italiana, il 2024 sarà un anno di nuove nomine ai vertici. Il decreto legge Milleproroghe del 2021, emendato dal governo Draghi, prevede che i vertici militari “se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell’incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno” .

Il Comandante Generale dell’Arma

Teo Luzi, comandante generale dell’Arma, rientra nella nuova normativa. Nato il 14 novembre 1959, Luzi ha assunto il comando generale il 16 gennaio 2021. In circostanze normali, il suo mandato triennale sarebbe giunto al termine proprio oggi, 16 gennaio 2024. Tuttavia, si apre un nuovo capitolo: poiché Luzi compirà 65 anni nel 2024, la legge gli concede una proroga permettendogli di rimanere in carica fino a novembre 2024.

La proroga del mandato di Teo Luzi, seppur limitata a pochi mesi, ha un impatto significativo nell’Arma dei Carabinieri. Questa estensione porta con sé un rinvio nel cosiddetto “valzer delle nomine”, creando un momento di attesa per coloro che ambiscono a succedere a Luzi in questa posizione prestigiosa.

Questo periodo aggiuntivo, che permette a Luzi di rimanere in carica fino a novembre 2024, offre un respiro temporale alle dinamiche interne, ma al contempo mantiene in sospeso le aspettative di potenziali successori. Questi ultimi, scalpitanti e pronti a prendere le redini, si trovano in una fase in cui l’attesa prolungata si mescola all’incertezza.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Il Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, attuale Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, si avvicina al termine del suo mandato triennale, iniziato il 26 febbraio 2021. Con il suo mandato in scadenza, si apre la fase di transizione e ci sono diverse speculazioni sui possibili candidati per la successione. Tra i nomi che circolano ci sono figure di spicco come Figliuolo e Masiello, entrambi con esperienze e competenze rilevanti che potrebbero guidare l’Esercito Italiano nelle sue future sfide.

Il contesto attuale, con la crescente complessità delle questioni di difesa e sicurezza, rende la scelta del successore di Serino particolarmente importante. Il nuovo Capo di Stato Maggiore dovrà affrontare sfide sia a livello nazionale che internazionale, portando avanti l’eredità di leadership e innovazione che ha caratterizzato il mandato di Serino.

Direttore dell’AISI

Il decreto legge Milleproroghe che proroga i vertici oltre il triennio e fino al raggiungimento dei limiti di età è intervenuto anche sull’intelligence. In particolare, si è allineato il quadro normativo alla legge n. 124/2007, che stabilisce per i vertici dei servizi segreti un incarico massimo di otto anni. Questo periodo può essere suddiviso in mandati consecutivi, ciascuno della durata non superiore a quattro anni.

Un esempio significativo è rappresentato dalla figura di Mario Parente, nominato direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) il 29 aprile 2016. Con l’applicazione delle nuove disposizioni, il suo mandato massimo di otto anni è prossimo alla conclusione.

La proroga dei mandati ai vertici può cristallizzare le posizioni di potere La proroga dei mandati ai vertici può garantire stabilità, ma al tempo stesso rischia di bloccare il naturale ricambio generazionale e di competenze, fondamentale per la vitalità e l’efficacia di qualsiasi organizzazione. Non si tratta semplicemente di una questione politica di “mettere i miei e togliere i tuoi”. Piuttosto, la sfida consiste nel trovare le figure giuste e competenti per sostituire quelle che sono state a lungo al comando. Si tratta di un delicato equilibrio tra la necessità di garantire continuità e stabilità operativa e il bisogno di innovazione e progresso attraverso nuove leadership. Inoltre, vi è un vecchio adagio che circola nei corridoi del potere: “Se mi proroghi sarò leale, ma la mia gratitudine sarà sempre per chi mi ha nominato la prima volta”. Mantovano e la Strategia di Rinnovamento E’ un delicato momento di attesa per le forze armate, di polizia e i servizi di intelligence italiani e la figura di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, assume un ruolo centrale nel definire il futuro di queste istituzioni. La sua influenza, già dimostrata nella nomina del comandante generale della Guardia di Finanza, si preannuncia determinante nel suggerire a Meloni le prossime mosse per completare lo “spoils system” all’interno del Comparto Sicurezza e Difesa. Mantovano è chiamato a fornire consigli strategici, delineando un quadro di leadership rinnovata che si adatti alle sfide e alle esigenze del contesto attuale.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI