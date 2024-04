Roma, poliziotto pestato e ferito a cinghiate. Arrestato ultrà 21enne

Scene di violenza martedì sera allo stadio Olimpico di Roma durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Dopo il gol del 2-1 segnato nei minuti finali dalla Juventus, che è valso la qualificazione per i bianconeri, si è scatenato il caos in tribuna Tevere fra tifosi laziali e juventini.

La polizia ha tentato di sedare gli animi, ma un vice sovrintendente di un commissariato romano è stato aggredito con calci, pugni e cinghiate da un gruppo di teppisti laziali, riportando profonde ferite al volto e alla fronte giudicate guaribili in 15 giorni.

L’aggressione è avvenuta verso le 23, quando alcuni ultras biancocelesti hanno attaccato i sostenitori della Juventus che stavano festeggiando la vittoria nello stesso settore dello stadio. Armati di cinghie, gli ultras laziali hanno colpito i rivali juventini, finché non è intervenuto il vice sovrintendente per dividere le due fazioni. L’agente è stato però circondato e pestato brutalmente.

Identificato uno dei responsabili

Grazie alle telecamere interne dell’Olimpico, la polizia ha identificato uno dei responsabili: si tratta del 21enne Niccolò Norberti, arrestato mercoledì mattina nella sua abitazione al Prenestino con l’accusa di lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Nell’appartamento rinvenuti gli abiti che indossava la sera dell’aggressione. Sono in corso le ricerche degli altri partecipanti al brutale pestaggio ai danni del poliziotto.

L’episodio conferma ancora una volta come la violenza negli stadi sia un problema irrisolto. Servono più controlli e tolleranza zero nei confronti dei teppisti che trasformano il tifo calcistico in occasione di criminalità.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI