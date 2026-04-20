“Se cadi tu, cado anch’io con te”: Carabiniere salva un uomo ammanettandosi al suo polso sulla scogliera

Dramma sulla scogliera di Numana, uomo salvato da un Carabiniere di Osimo

“Se cadi tu, cado anch’io con te”. È con queste parole che, nella serata di ieri, un Carabiniere di Osimo (Ancona) ha salvato la vita a un uomo intenzionato a lanciarsi da una scogliera di Numana.

L’intervento è scattato subito dopo la richiesta di aiuto della moglie dell’uomo al NUE 112, dando il via a una corsa contro il tempo che si è conclusa con il salvataggio del giovane, trovato in evidente stato di agitazione sul bordo della scogliera.

La chiamata della moglie al 112 e l’intuizione decisiva della Centrale Operativa

Secondo quanto riferito, tutto ha avuto inizio con la segnalazione della donna al Numero Unico di Emergenza 112. Determinante si è rivelata la prontezza dell’operatore della Centrale Operativa, che durante la gestione dell’emergenza ha ascoltato i messaggi vocali inviati dall’uomo.

Proprio da quei messaggi è arrivato l’elemento chiave per orientare le ricerche: in sottofondo si sentiva chiaramente il rumore delle onde. Un dettaglio che ha consentito di indirizzare immediatamente l’intervento verso Numana, restringendo l’area e rendendo possibile il rapido ritrovamento dell’uomo.

Il ritrovamento sulla scogliera e il gesto che ha evitato la tragedia

Una volta localizzato, il giovane si trovava sulla scogliera in condizioni di forte tensione emotiva. In quei momenti si sono rivelati decisivi l’ascolto, il dialogo e la capacità di instaurare un contatto umano.

Poi il gesto risolutivo del militare: il Carabiniere si è ammanettato al polso dell’uomo, scegliendo di legarsi fisicamente a lui per impedirgli di compiere il gesto estremo. Una decisione che ha permesso di salvargli la vita.

“Se cadi tu, cado anch’io con te”: la frase che ha segnato il salvataggio

La frase pronunciata dal militare, “Se cadi tu, cado anch’io con te”, riassume la drammaticità e al tempo stesso la forza dell’intervento compiuto sulla scogliera.

Parole che raccontano un’azione condotta in una situazione di altissimo rischio, nella quale il Carabiniere ha scelto di condividere fino in fondo il pericolo pur di convincere l’uomo a non lasciarsi andare.

Uomo salvo, il messaggio di vicinanza dell’Arma

L’uomo è stato salvato. Nei suoi confronti è stato espresso l’affetto solidale dell’Arma dei Carabinieri, al termine di un intervento che ha evitato una tragedia e che ha messo in evidenza il valore della rapidità operativa e della sensibilità umana nelle emergenze.

Il plauso del Comandante Generale Salvatore Luongo

Per il gesto compiuto dal militare è arrivato anche il plauso del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.

Un riconoscimento che sottolinea il valore dell’intervento effettuato dal Carabiniere di Osimo, protagonista di un salvataggio reso possibile da una catena decisiva di fattori: la richiesta di aiuto della moglie, l’intuizione dell’operatore della Centrale Operativa, la localizzazione a Numana, il dialogo con il giovane e il gesto finale che ha evitato il peggio.

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