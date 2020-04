Covid-19, ricoverato il comandante della Guardia di finanza di Asti - INFODIFESA

Da qualche giorno è ricoverato ad Alessandria in terapia subintensiva il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Asti, colonnello Fabio Canziani, 56 anni.

I collaboratori che hanno avuto contatti sono stati sottoposti a tampone ma non ci sono ancora i risultati, sono in quarantena preventiva. L’attività prosegue, naturalmente, in modo regolare.

Il colonnello, sposato, con due figli vive ad Alessandria ed è alla guida delle Fiamme Gialle astigiane dal 2017.

Una brillante carriera iniziata nel 1985 con l’arruolamento in Accademia, ha prestato servizio nei Gico di Piemonte e Lombardia, i gruppi investigativi per il contrasto alla criminalità organizzata. Ha diretto un reparto del Nucleo speciale di polizia valutaria di Milano, poi il comando del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro e infine il prestigioso incarico in Accademia, prima di approdare ad Asti.

