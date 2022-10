Finanziere si spara con la pistola d’ordinanza: 56 i suicidi in divisa da inizio anno

Il corpo senza vita di un finanziere è stato trovato nelle prime ore del mattino nella periferia di Belluno, a breve distanza dall’aeroporto. Il cadavere era in un furgone, in un parcheggio pubblico davanti a una ditta alle porte della città, nella frazione di Fiammoi. Sono stati alcuni operai a notarlo nel piazzale esterno dell’azienda e a dare l’allarme. Secondo quanto ricostruito, il militare della Guardia di Finanza era di stanza a Belluno. Si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza.

Il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di martedì 11 ottobre, in via del Candel. Sul posto sono arrivati subito gli uomini della Polizia, che hanno avviato le indagini con l’aiuto della Scientifica. Non è chiaro il contesto in cui è maturato il gesto: l’uomo, prima di togliersi la vita, avrebbe lasciato un messaggio scritto in un biglietto con le ragioni del suo atto. Non sono ancora note le generalità del militare, né l’età e né il grado all’interno del corpo della Guardia di Finanza.