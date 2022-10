Cosa sono gli “Atacms”, i missili che l’Ucraina ha chiesto agli Usa

Si chiamano Atacms – Army Tactical Missile System -, sono missili a lungo raggio e sono l’arma che, secondo il New York Times, Kiev ha chiesto a Washington. Sull’invio però l’amministrazione del presidente americano Joe Biden è in stallo. Quali sono i motivi?

Missili Atacms: cosa sono e a cosa servono

Prima di tutto, occorre sapere di che arma si sta parlando: i missili in questione sono a lungo raggio e possono colpire target a 190 miglia di distanza. Sono stati sviluppati negli anni Ottanta per distruggere importanti target sovietici molto oltre le linee nemiche. Questi dispositivi hanno diverse opzioni di lancio: possono partire dai lanciatori mobili Himars, inviati in Ucraina proprio dagli Usa, così come dai vecchi lanciatori M270, inviati invece dalla Gran Bretagna e dalla Germania.

Proprio la portata dei missili è l’aspetto che più interessa Kiev, perché potrebbero raggiungere anche la Crimea. Ma il Pentagono tergiversa e non sembra intenzionato a fornire questi armamenti tanto presto. Washington avrebbe sottolineato che sta già fornendo agli ucraini molte armi indispensabili come anche alcune tipologie di missili, fra cui quelli a lancio multiplo guidato.

Inoltre, sempre secondo quanto riporta il Nyt, un alto funzionario del Pentagono ha affermato che i razzi guidati, che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina, possono già raggiungere la maggior parte degli obiettivi.

La preoccupazione degli USA