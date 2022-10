Carabiniere rientra a casa e viene picchiato da 3 rapinatori

È caccia da parte delle forze dell’ordine ai banditi che hanno tentato di rapinare l’abitazione di un carabiniere ad Azzano Mella. L’episodio si è verificato intorno alle 23 di sabato, quando tre uomini hanno scavalcato la recinzione e poi sono entrati in casa. Come accade in queste circostanze i malviventi hanno controllato le stanze e sono riusciti a trovare monili in oro e altri oggetti di valore, ma nel giro di qualche minuto (con grande probabilità allertato dal sistema di videosorveglianza collegato al suo smartphone) è rientrato il carabiniere.