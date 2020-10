Coronavirus, muore Brigadiere dei carabinieri. Il cordoglio dell’Arma: “Hai lottato fino alla fine”

Il brigadiere aveva 57 anni e si è spento al Policlinico Umberto I di Roma. Funerali alle ore 16 di oggi ad Alatri, presso la parrocchia della Santa Famiglia.

Il cordoglio arriva direttamente dal Sottosegretario di Stato alla Difesa Giulio Calvisi con una nota ufficiale:

“La notizia della scomparsa del Brigadiere Capo Tonino Belli ci addolora profondamente. Esprimo ai familiari di Tonino il mio profondo sentimento di vicinanza e di cordoglio”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del Sottufficiale dei Carabinieri avvenuta ieri al Policlinico Umberto I di Roma dove era ricoverato. Al Generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri, rinnovo la stima e la vicinanza di tutti gli italiani per la preziosa e quotidiana opera di contrasto alla diffusione del COVID -19. Un contributo fondamentale che tutti gli uomini e le donne dell’Arma mettono in campo con elevata professionalità e spirito di servizio, a favore dei cittadini”.

L’Arma sulla pagina Facebook scrive:

“Hai lottato fino alla fine Tonino, renderemo sempre onore alla tua tenacia. Il nostro abbraccio affettuoso a tutti i tuoi cari.”