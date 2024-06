Assalto armato Sassari: “Se fosse intervenuta stazione Carabinieri, colleghi sarebbero morti”

“Quello di ieri sera a Sassari è stato un fatto criminoso che per poco non ha mietuto vittime. I colleghi del nucleo operativo e radiomobile intervenuti, sono rimasti illesi grazie al mezzo blindato. Se al contrario, fosse intervenuta una pattuglia della stazione Carabinieri, l’esito sarebbe stato infausto, poiché i mezzi in dotazione alle stazioni non sono blindati”.

Così Michele Fiore, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

“Purtroppo assistiamo ad una vasta sproporzione tra l’aumento della criminalità e i mezzi in dotazione e questo Nsc lo denuncia da tempo. Poco personale, età media piuttosto alta e parco auto non adeguato. Alla luce di questi numerosi episodi criminosi di ogni genere – dice il sindacalista – chiediamo che anche le stazioni siano dotate di un parco auto provvisto di blindatura e che possa resistere a urti anche e soprattutto dovuti a colpi di arma da fuoco che, come in questo caso, sono stati esplosi ad altezza d’uomo per uccidere”.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI