Il generale Stefanizzi: “Io non ho dubbi sui miei allievi, li conosco uno per uno. L’autorità giudiziaria farà chiarezza su tutto”

A margine della cerimonia di giuramento degli allievi marescialli dei carabinieri, il generale di divisione Maurizio Stefanizzi, comandante della scuola, è intervenuto sul caso dei ‘saluti romani’ alla festa di fine corso.

Ricordando la nota emessa ieri dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Stefanizzi ha detto:

“Questi si riconoscono nella Repubblica e nella Costituzione. Hanno 23-24 anni, hanno finito un corso duro, si apprestano ad andare a prestare servizio per le strade d’Italia”.

“Saluti romani” alla festa degli allievi carabinieri

Quindi ha aggiunto: “Cantavano l’inno, non l’hanno fatto sull’attenti come oggi, alla cerimonia ma cantando, ballando e alzando le mani al cielo, come si fa allo stadio”.

“Comunque l’autorità giudiziaria farà chiarezza su tutto – ha concluso Stefanizzi – . Io non ho dubbi sui miei allievi, li conosco uno per uno”.