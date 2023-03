Ruba la pistola dalla fondina di un carabiniere e spara un colpo

Nel centro di Padova, in Via Goito, un uomo di 32 anni ha sottratto la pistola di servizio a un carabiniere e ha sparato un colpo in acqua nel Tronco Maestro, uno dei due rami del Bacchiglione che attraversa la città. Prima di questo episodio, l’uomo aveva causato un incidente stradale coinvolgendo un’altra vettura. Subito dopo, è stato arrestato e portato in caserma con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Al momento dell’intervento della prima pattuglia radiomobile dell’Arma, il 32enne stava litigando con la fidanzata, in evidente stato di alterazione. Non è chiaro al momento se il suo alteramento fosse dovuto a droga, alcool, altre sostanze o solo ad una forte arrabbiatura. Mentre un carabiniere lo stava identificando, l’uomo ha aggredito il militare e si è impossessato della sua pistola d’ordinanza. I carabinieri hanno utilizzato il taser per stordirlo e bloccarlo, ma durante la colluttazione, l’uomo ha fatto partire un colpo dalla pistola sottratta.

Prima del litigio con la fidanzata, si era verificato un incidente stradale causato dall’uomo, che aveva coinvolto un’auto e una moto. L’arrestato ha precedenti specifici per violenza e aggressione a pubblico ufficiale. Non è ancora chiaro se fosse in stato di alterazione da alcol o droghe, ma i carabinieri non escludono questa possibilità. Non ci sono stati feriti durante l’operazione di arresto.

