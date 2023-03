E’ morto Ivano Marescotti, il colonnello dei carabinieri nella scena del concorso nell’Arma con Checco Zalone

Il mondo del cinema e del teatro è in lutto per la morte di Ivano Marescotti, deceduto all’età di 77 anni a causa di una lunga malattia. L’attore si trovava ricoverato presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove era stato portato a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. La notizia della sua scomparsa è arrivata poco tempo fa, lasciando tutti i suoi colleghi e ammiratori in profondo dolore.

Marescotti ha lasciato dietro di sé una vasta carriera sia nel cinema che nel teatro, dove aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita. Tra le sue interpretazioni più celebri, ricordiamo quella del colonnello dei Carabinieri in “Che bella giornata”, con Checco Zalone, e quella in “Don Matteo 11”, dove l’attore ha dato il volto a un colonnello appassionato di ciclismo.

Il concorso nell’Arma con Checco Zalone

La scena del concorso nell’Arma è destinata ad essere incisa nella memoria dei fan del cinema italiano. Marescotti interpreta il colonnello dei carabinieri che presiede la commissione, mentre Checco Zalone, con la sua abilità comica, dà vita al candidato che per la quarta volta non supera il concorso.

La notizia della morte di Ivano Marescotti ha suscitato molta commozione tra i suoi colleghi del mondo dello spettacolo e i suoi fan, che gli hanno tributato numerosi messaggi di affetto e cordoglio sui social. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il cinema e il teatro italiani, ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e ammirare la sua arte.

In questo momento difficile, tutti noi vogliamo porgere le nostre condoglianze alla famiglia di Ivano Marescotti, esprimendo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo difficile momento.

