Coronavirus, carabinieri: “Chiediamo direttive chiare e univoche a favore di tutto il personale”

Riportiamo il comunicato dei delegati Co.Ce.R. Sezione Carabinieri Cat. “D” Enrico Cursi – Vincenzo Romeo – Giuseppe Rufolo Cat. “B” Carmine Caforio – Antonio Pirisi – Anselmo Greco sull’emergenza Coronavirus.

In queste ultime ore, l’emergenza internazionale CORONAVIRUS, sta diffondendo nella popolazione tensione e crescente paura, condizioni, queste che, non si esclude, possano degenerare in una vera e propria psicosi collettiva idonea a turbare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dell’intera Nazione.

In tale quadro si ritiene che, allo stato attuale, l’eventuale criticità non potrebbe essere fronteggiata in maniera efficace dalle Forze dell’Ordine poiché non tutti i reparti sono dotati di idonei accessori di protezione e le uniche informazioni per contrastare e prevenire il contagio del CORONAVIRUS sono quelle a carattere generale, peraltro in possesso di tutta la popolazione mondiale diffuse dal Ministero della Salute.

A tal riguardo, senza voler creare falsi allarmismi, sotto un’ottica di cauto ottimismo e costruttiva collaborazione, riteniamo necessario chiedere al Governo ed ai Ministri competenti, di stanziare i fondi necessari affinché vengano garantite urgentemente tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare la salute degli operatori di Polizia e dei loro familiari che oggi, insieme al personale sanitario e a tutte le componenti della sicurezza nazionale, si trovano a combattere in prima linea questa ardua battaglia nell’interesse dell’intera collettività.

Ciò premesso, ci si auspica che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, diffonda urgentemente direttive chiare e univoche a favore di tutto il personale dipendente con particolare attenzione nei riguardi dei Reparti più esposti a rischio, valutando l’opportunità di: