Consiglio dei Ministri, importanti novità per la Polizia di Stato e per i Poliziotti

Il Sindacato di Polizia COISP ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione dello scorso 6 aprile, ha deliberato importanti provvedimenti di rilievo per la Polizia di Stato e per i Poliziotti. In particolare, le Questure di Perugia, L’Aquila, Ancona e Potenza sono state elevate al rango superiore, e ciò comporterà un aumento dei relativi organici e dei Dirigenti Generali alla loro guida. Inoltre, è stato deliberato un ulteriore incremento delle assunzioni per complessive 2.100 unità a livello nazionale tra le varie Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento finalizzato a introdurre modifiche al “Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. Tali modifiche, di particolare rilevanza per i Poliziotti, dovrebbero prevedere l’introduzione di norme volte a definire le modalità di impiego in servizio del personale di polizia che versa in condizione di temporaneo disagio psico-sociale nonché modifiche alle norme del “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali” ed al “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento”. Queste ultime dovrebbero garantire alle Organizzazioni Sindacali rappresentative una partecipazione attiva e non più limitata a una mera presenza come sinora è stato.

