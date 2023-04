Aiutare i poliziotti in situazioni di disagio psicologico. Ecco cosa prevede il decreto che entrerà in vigore

Dopo una lunga procedura burocratica e istituzionale che ha comportato rinvii e il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, il Consiglio dei Ministri n. 26 ha finalmente approvato una modifica al regolamento sul servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Questa modifica comprende, tra le altre cose, l’inserimento del nuovo articolo 48-bis che offrirà ai poliziotti che si trovano in situazioni di disagio psicologico la possibilità di continuare a lavorare, anche se temporaneamente privati del loro arma di servizio individuale.

LEGGI ANCHE Comando Generale dell’Arma: La decisione di assegnare Carabinieri alla Camera e al Senato in deroga alle norme

Il dibattito sul tavolo dei disagi tra Amministrazione e sindacati, ha portato alla decisione di questa disposizione, che, sebbene non risolva tutti i problemi, è comunque un importante passo avanti nella lotta contro il disagio e la sofferenza psicologica dei colleghi e dei servitori dello Stato. La tutela dei poliziotti in situazioni di disagio psicosociale sta diventando, infatti, sempre più un tema importante all’interno delle forze dell’ordine

La nuova disposizione si applicherà nei casi meno gravi e sarà possibile continuare a lavorare anche se ritirando temporaneamente l’arma in dotazione. Questo permetterà di non abbandonare i colleghi in un momento di vulnerabilità e continuare a garantire la sicurezza della popolazione.

Il regolamento dovrà ora essere convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. Questa decisione è il frutto di una lunga discussione e di un impegno comune per migliorare la salute mentale dei nostri servitori dello Stato, e garantire loro un ambiente di lavoro più sicuro e sereno. Tuttavia, è necessario continuare a lavorare per trovare ulteriori soluzioni e miglioramenti in questo delicato campo.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI