Sfondano la porta durante uno sfratto, ma si ritrovano in casa del questore di Roma

Un equivoco imbarazzante quello che a Ostia ha portato le forze dell’ordine, impegnate in uno sfratto esecutivo, a fare irruzione addirittura in casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. Come riporta Repubblica, una studentessa romana ha ereditato la casa della nonna, che però era stata occupata dall’inquilino, che ci viveva senza pagare l’affitto: affinché la giovane potesse entrare in possesso dell’abitazione, che si trova a Ostia appunto, si è reso necessario uno sfratto.

La ragazza, insieme all’ufficiale giudiziario e a un fabbro e alle forze dell’ordine si sono recati dunque sul posto per eseguire lo sfratto. Sfortunatamente, però, la studentessa ricordava soltanto l’interno dell’abitazione e non l’esterno: in sostanza, non ricordava con precisione quale fosse la porta d’ingresso dell’appartamento ereditato dalla nonna e ha indicato alle forze dell’ordine quello che, secondo lei, poteva verosimilmente essere quello giusto.

Grande è stata la sorpresa quando, una volta sfondata la porta, la studentessa non ha riconosciuto l’appartamento, anzi: a suo dire, quello non era affatto la casa di sua nonna. Ancora più grande, poi, è stata la sorpresa quando si è scoperto a chi appartenesse la casa in cui era stata fatta effettivamente irruzione: come detto, quell’appartamento era di proprietà di Carmine Belfiore, 62 anni, questore di Roma. Da quanto si apprende, l’equivoco non ha portato a conseguenze: una volta compreso l’errore, tutti sono usciti dall’abitazione e hanno proceduto a eseguire lo sfratto nell’appartamento giusto.

Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Dr. Carmine Belfiore

Nato a Rossano (CS) il 26 febbraio 1961, residente in Roma. Laureatosi in Giurisprudenza nel dicembre 1984 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal 30 dicembre 1985 è entrato nei ruoli della Polizia di Stato, ove attualmente riveste la qualifica di Dirigente Generale, alla quale è stato promosso il 21.11.2019. ESPERIENZE LAVORATIVE Dopo aver frequentato il corso di formazione presso le sedi di Roma, Brescia ed Abbasanta in Sardegna: – nel dicembre 1986 è stato trasferito presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste, dove ha assunto il comando di una compagnia; – nel settembre 1987 è stato trasferito presso la Questura di Genova ed assegnato alla DIGOS, dove ha diretto la sezione antiterrorismo; – nel febbraio 1989 è stato trasferito presso la Questura di Roma ed assegnato alla DIGOS, dove ha diretto dapprima la sezione “informativa di sinistra”, poi la sezione “terrorismo di sinistra” ed infine ha ricoperto l’incarico di vice dirigente; – ad agosto 2000 è stato trasferito presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione (ex UCIGOS), dove ha assunto la direzione della “Divisione Operativa” e coordinato importanti indagini sul terrorismo. Nel corso degli anni, nelle sedi ed attraverso gli incarichi ricoperti, si è reso protagonista di numerose operazioni di Polizia Giudiziaria a risonanza nazionale, a seguito delle quali ha ottenuto riconoscimenti ed encomi, acquisendo una particolare preparazione e conoscenza dei fenomeni legati al Terrorismo ed alla ricerca informativa. Parimenti impegnativa è stata l’attività svolta nel settore dell’Ordine Pubblico, dove ha preso parte alla gestione di innumerevoli servizi, anche in occasione di eventi che hanno registrato la presenza in piazza di centinaia di migliaia di persone. Proprio in virtù delle esperienze maturate, nel settembre 2002 è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ex S.I.S.De. – ove ha ricoperto importanti incarichi. Nel febbraio 2008 ha fatto rientro nei ruoli della Polizia di Stato. Assegnato alla Questura di Roma, ha diretto il Commissariato Distaccato di Tivoli e quelli circoscrizionali di “San Lorenzo” e “Viminale”. Dal 1 giugno 2011 al 4 agosto 2013 ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Roma. Nell’assolvere tale compito, ha diretto e coordinato numerosi ed importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, anche in occasione di manifestazioni a carattere nazionale, alcune delle quali sfociate in gravi incidenti di piazza. Dal 5 agosto 2013 al 2 luglio 2017 ha ricoperto l’incarico di Questore della Provincia di Terni. Dal 3 luglio 2017 al 2 aprile 2019 ha ricoperto l’incarico di Questore della Provincia di Latina. Dal 3 aprile 2019 al 4 dicembre 2022 ha diretto l’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica. Dal 5 dicembre 2022 ha assunto l’incarico di Questore della Provincia di Roma.

