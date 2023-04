Trasporti Puglia, sottoscritti nuovi accordi per le tariffe agevolate alle forze militari e di pubblica sicurezza

Il 6 aprile 2023, presso la sede della Presidenza regionale a Bari, sono stati firmati gli accordi di concessione di tariffe agevolate a bordo dei mezzi di trasporto pubblico in Puglia in favore dei rappresentati della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e del Corpo dei Vigili del Fuoco. Firmatari la Regione Puglia, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, il Corpo dei Vigili del Fuoco, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria e Trenitalia (Gruppo FS). Prossimamente aderirà all’iniziativa anche Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS) secondo modalità da definire in quanto non è stato ancora sottoscritto il nuovo contratto di servizio.

Gli accordi firmati oggi sono strumento disciplinante le azioni volte a migliorare e integrare la sicurezza dei viaggiatori sui mezzi del TPL regionale attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità delle suddette forze militari e di pubblica sicurezza. Essi derivano dalla DGR n. 230 del 28.02.2023 che ha esteso ai Corpi sottoscrittori la convenzione tariffaria agevolata sul trasporto pubblico locale già applicata ai rappresentanti dell’Esercito e delle forze di Polizia.

LEGGI ANCHE Aiutare i poliziotti in situazioni di disagio psicologico. Ecco cosa prevede il decreto che entrerà in vigore

“La Puglia è tra le prime regioni italiane che hanno richiesto e ottenuto da parte di tutte le forze militari e dell’ordine una particolare presenza di personale in divisa sui propri treni per la sicurezza dei passeggeri e trasmettere loro sensazioni di rassicurazione e serenità – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano -. Questo anche al fine di incrementare un pendolarismo già molto consistente, incentivare l’uso del treno e disincentivare l’uso dell’auto che, per chi lavora per turni anche notturni, può essere un pericolo. Abbiamo investito denaro e previsto una scontistica che consente al personale in divisa di spendere un po’ meno per i frequentissimi viaggi che fanno per servizio con la possibilità di garantire sicurezza all’utenza, grazie alla loro competenza e professionalità. Ringrazio questi servitori dello Stato per il contributo che daranno.”

LEGGI ANCHE Generale Luzi è il momento di Rinnovare con Coraggio!

“Oggi sottoscriviamo il protocollo con Marina Militare, Aeronautica Militare e Vigili del Fuoco a seguito di una delibera che è stata approvata in Giunta il 28 febbraio scorso, iniziativa che riconosce una scontistica per questi Copri e si aggiunge agli accordi che già abbiamo con le altre forze dell’ordine e militari – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Questo per noi rappresenta uno strumento di deterrenza e prevenzione verso gli atti di microcriminalità e di vandalismo che purtroppo ancora registriamo sui mezzi del TPL regionale. Con questo accordo stiamo garantendo, quindi, sicurezza alla persona e al patrimonio sia degli utenti che del personale di bordo. E ringrazio le società ferroviarie per la disponibilità da sempre dimostrata.”

LEGGI ANCHE Comando Generale dell’Arma: La decisione di assegnare Carabinieri alla Camera e al Senato in deroga alle norme

“Si tratta di un importante accordo che va nella direzione del benessere del personale della Marina, soprattutto di coloro che viaggiano come pendolari verso il posto di lavoro. La presenza di personale militare in divisa sui treni sarà sicuramente un deterrente a supporto della sicurezza – ha commentato l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi Comandante Interregionale Marittimo Sud -. Ringrazio la Regione Puglia per aver accolto le nostre richieste e aver stanziato i fondi e tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo accordo; e ringrazio la rappresentanza militare della Marina, Crocer Marina, per averci supportato e aiutato ad arrivare a questa firma.”

“E’ un ottimo risultato perché andiamo a favore del personale militare della Puglia che pendola, e che è numerosissimo, vista anche la fisiologia della nostra regione, che è molto lunga – ha detto il Generale di Brigata Romeo Paternò del Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea di Bari -. Con questa scontistica andiamo anche incontro alle famiglie del nostro personale. Inoltre con la presenza di un numero maggiore di personale in divisa saranno garantiti maggiore sicurezza e controllo in favore di tutta l’utenza dei mezzi di trasporto ferroviario.”

LEGGI ANCHE Carabiniere rimproverato dopo aver nominato un avvocato per intimazione di pagamento per utilizzo dell’alloggio di servizio: Sanzione Annullata

“Questo accordo permetterà a tutti i vigili del fuoco della Puglia di viaggiare a prezzi scontati sulle linee ferroviarie pugliesi, e noi abbiamo molti pendolari che apprezzeranno sicuramente questo sconto – ha detto l’Ing. Giampietro Boscaino, direttore della Direzione Regionale Puglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –. Questo avvalora ancora di più la stretta collaborazione che c’è tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco-Direzione regionale Puglia e la Regione, con cui ci troviamo a lavorare tutti i giorni per gli aspetti che riguardano la protezione civile e la sicurezza, come ad esempio la lotta agli incendi boschivi che ci vede in estate operare fianco a fianco. Siamo grati a chi ha portato avanti questa iniziativa e ringraziamo il presidente Emiliano.”

“Ringraziamo la Regione Puglia per le attestazioni di attenzione rivolte agli utenti pugliesi – ha dichiarato Matteo Colamussi, presidente ASSTRA Puglia e Basilicata -. Perché l’operazione di oggi non va letta solo come un’operazione di riduzione tariffaria ma va letta come una scelta di attenzione verso una buona pratica, che è già parzialmente in atto e che garantisce maggiore sicurezza per l’utenza. E questo è anche per i gestori un aspetto positivo.”

LEGGI ANCHE Negato trasferimento a finanziere con rilevanti problemi familiari per esubero organico. CDS “Il singolo non può scontare gestione discutibile del personale”

“L’estensione dell’accordo sottoscritto questa mattina dalla Regione Puglia – hanno commentato da Ferrotramviaria -, col quale viene allargata la convenzione tariffaria agevolata anche al Comando Interregionale Marittimo Sud, alle Scuole dell’Aeronautica Militare/3° Regione Aerea e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, costituisce l’ennesima testimonianza della puntuale e attenta sensibilità dell’Ente verso la tematica del trasporto pubblico. Come Ferrotramviaria siamo disponibili a fornire tutto l’apporto possibile, anche perché l’estensione dell’accordo contribuisce in termini di deterrenza e di prevenzione a garantire maggiore serenità e sicurezza ai viaggiatori.”

“Un passaggio importante – precisano da Ferrovie del Gargano – per garantire più sicurezza a bordo di treni e bus con la presenza importante di appartenenti alle forze dell’ordine. Un obiettivo che abbiamo subito condiviso con la Regione Puglia da sempre molto attenta alle problematiche e alle esigenze del trasporto pubblico locale. Obiettivo del nuovo accordo è anche quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte di militari e polizia, la cui presenza a bordo infonde sicurezza all’utenza e ha un effetto deterrente sull’evasione dal pagamento dei titoli di viaggio e su possibili atti vandalici”.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI