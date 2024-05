Esercito incontro tra vertici militari e sindacati per la tutela del personale

A Palazzo Esercito, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha effettuato un incontro di presentazione, il primo del suo mandato, con i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di Forza Armata e la componente Esercito delle associazioni a carattere interforze che hanno ottenuto la prevista iscrizione all’albo ministeriale.

Nel corso dell’evento tutte le associazioni hanno avuto l’opportunità di presentare all’Autorità di Vertice dell’Esercito le finalità perseguite, nonché le attività di rilievo svolte e quelle programmate a favore dell’interesse collettivo del personale militare. Inoltre, le sole associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale hanno condiviso i principi e le linee di azione in merito alle proposte di parte economica e normativa da promuovere in seno al “tavolo di contrattazione”, per la tutela del personale della Forza Armata.

Nel corso del suo intervento, il Generale Masiello ha evidenziato ancora una volta il ruolo centrale della componente umana dell’Esercito e di come la reciproca, leale e sinergica collaborazione tra lo Stato Maggiore e le APMCS potrà portare al miglioramento delle condizioni e del benessere del personale, nell’interesse dell’Istituzione e nel pieno rispetto delle regole e delle prerogative che la legge prevede.

L’incontro si è svolto in un clima di sereno e proficuo confronto.​

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI