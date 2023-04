Addio a un militare dell’Esercito Italiano: una Pasqua segnata dal lutto

II giorno di Pasqua è stato segnato da una tragica notizia per l’Esercito Italiano. Michele Nesta, un militare di 45 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro una rotatoria, morendo sul colpo. La notizia ha scosso profondamente i suoi colleghi e la sua famiglia, che lo piangono con grande dolore.

La tragedia si è consumata lungo la Strada Provinciale 29, a San Severo in provincia di Foggia, e nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La sua città natale e tutti coloro che lo conoscevano lo piangono con grande dolore. La Polizia di Stato sta indagando sull’incidente e si cerca di capire le cause che hanno portato alla morte del militare.

Michele era un militare molto stimato e apprezzato per il suo impegno e la sua dedizione al servizio dell’Italia.

