Carabiniere prova a calmare un cane che corre tra le auto: l’animale lo morde e gli strappa l’orecchio

Un carabiniere in servizio ad Alassio è stato morso a un orecchio da un cane, poi rimesso al suo posto dall’equipe chirurgica dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, 8 aprile. Il militare dell’Arma, in servizio alla radiomobile di Alassio, mentre si trovava sull’Aurelia all’altezza di Borgo Coscia, si è trovato di fronte la scena di un cane, un golden retriever che stava causando disagi alla viabilità, correndo libero in mezzo alla strada, rischiando di essere travolto dalle auto ma al tempo stesso provocando ingorghi nel già intenso traffico pasquale.

Il carabiniere, aiutato dal collega, ha inseguito il cane a lungo, sulla strada principale e poi sulle laterali, riuscendo infine a raggiungerlo solo con l’aiuto di una donna, una signora che sembrava averlo tranquillizzalo, ma poco dopo, quando il militare l’ha preso in braccio per vedere se fosse possibile capire la proprietà, il cane gli ha dato prima una zampata ferendolo vicino all’occhio. Ma non solo.

Un orecchio gli è stato letteralmente strappato, e rimasto attaccato al capo solo attraverso un lembo. Il morso nello specifico ha provocato il distacco di una cartilagine che è stata riattaccata con un intervento dell’equipe di chirurgia plastica dell’ospedale Santa Corona e ha comportato 20 punti di sutura.

