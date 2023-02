Concorso Guardia di Finanza per 1.230 allievi marescialli: info, requisiti e scadenza bando

Il concorso Guardia di Finanza per 1.230 allievi marescialli è stato lanciato con l’obiettivo di reclutare nuovi membri del contingente ordinario e di mare. I candidati dovranno affrontare una serie di prove tra cui quella preselettiva, una prova scritta e una orale e l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 23 marzo 2023 tramite la procedura online dedicata. Sono previste agevolazioni anche per i familiari del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

I posti per il concorso Guardia di Finanza per 1.230 allievi marescialli, per l’accesso al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, sono differenziati per contingente ordinario e di mare. Più nel dettaglio 1.135 posti sono destinati al contingente ordinario di cui:

n. 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

95 posti, invece, sono destinati al contingente di mare di cui: