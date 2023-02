Dino Maglio: l’Arma chiede 125 mila euro. Conto salato per l’ex carabiniere che ha violentato quattro donne

Il primo processo e la condanna

A svelare la doppia vita dell’ormai ex carabiniere, scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora di abusi e violenze era stata, nel 2014 la testimonianza di una ragazza autraliana di 17 anni: appena prima del volo che l’avrebbe ricondotta nel suo Paese, la giovane aveva denunciato alla questura di Padova di essere stata drogata e in seguito stuprata proprio da Maglio, il padrone dell’appartamento dove lei e la madre avevano diviso una stanza durante la tappa padovana del loro viaggio in Europa. Nel 2015 Maglio è giudicato colpevole di stupro nei confronti della liceale: sei anni e sei mesi di reclusione (ridotti a cinque in Appello).

Dino Maglio, ex carabiniere in servizio presso il comando provinciale di Padova, è stato condannato con sentenza definitiva a 9 anni e 8 mesi per aver abusato di quattro giovani donne e per averne drogate dieci. A questo si aggiunge un’altra condanna: la Corte dei Conti ha chiesto a Maglio di risarcire l’Arma dei Carabinieri con 125.640 euro (e 48 centesimi) per danno d’immagine e presunti disservizi.

Le vittime – ragazze, giovani donne, sempre e comunque turiste in cerca di ospitalità a prezzi contenuti – venivano adescate attraverso un sito di couchsurfing (lo scambio di appartamenti), dove l’ex militare aveva pubblicizzato come bed&breakfast il suo appartamento padovano di quartiere Arcella. Nel modus operandi del violentatore seriale, la placca con la fiamma da carabiniere aveva un ruolo preciso e importante: aprendo le porte del suo appartamento delle turistre cui offriva ospitalità, Maglio esibiva la placca per metterle a proprio agio.

Il conto dell’Arma è presto fatto: centomila euro per il danno d’immagine e altri 25 mila circa per presunte assenze dal servizio. Se sarà condannato, Dino Maglio dovrà pagare.

Grazie all’Investigative Reporting Project Italy, un network internazionale di giornalisti investigativi, è emerso che l’ex carabiniere aveva adescato 14 ragazze tra il 2013 e il 2014, pubblicando annunci di ospitalità su Internet. Le ragazze che hanno vissuto un soggiorno presso il B&B di Padova hanno condiviso le loro terribili esperienze in rete e i cronisti hanno fatto il possibile per mettere in fila i sospetti.

Il materiale raccolto è stato inviato alla Procura di Padova ed è stato analizzato dal PM Giorgio Falcone. Quest’ultimo ha contattato tutte le ragazze coinvolte nella vicenda, raccogliendo testimonianze da ogni parte del mondo.