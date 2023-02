Ergastolano evade da carcere di massima sicurezza calandosi con le lenzuola. Cacciatori dei carabinieri impegnati nella ricerca

Un boss pugliese di 39 anni condannato all’ergastolo è riuscito ad evadere scavalcando il muro di cinta del carcere di massima sicurezza di Badu ‘e Carros a Nuoro. L’evaso è Marco Raduano, classe 1984, detto “pallone”, elemento apicale dell’omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio non solo garganico. Detenuto in regime di 416 bis per omicidio e violazione della legge sulle armi.

La fuga con le lenzuola

Secondo il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio “il fuggitivo si sarebbe calato nel più classico dei modi, con delle lenzuola annodate, e si sarebbe dileguato. Questa, nel disastrato sistema carcerario, è l’ennesima conferma dell’inadeguatezza anche dello speciale circuito definito, a questo punto impropriamente, ad alta sicurezza ma la cui sicurezza è di certo più latitante dell’odierno evaso e che, per di più, provoca come effetto collaterale l’inflazione della restrizione al carcere duro del 41-bis”.

“Organici della Polizia penitenziaria carenti di 18mila unità, equipaggiamenti inadeguati – denuncia De Fazio – sistemi tecnologici ed elettronici inesistenti o non funzionanti: questo lo stato attuale delle carceri. Mentre sin dall’insediamento del governo siamo in attesa di essere convocati dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o almeno dal sottosegretario delegato, Andrea Delmastro delle Vedove”.

Una ricerca complessa: impiego dei Cacciatori di Sardegna per rintracciare l’ergastolano

La nota di ricerca emessa per la cattura dell’uomo è stata diffusa a tutti i livelli poiché la sua pericolosità non può essere sottovalutata. Per rintracciare l’evaso sono stati impegnati anche i Cacciatori di Sardegna, reparto altamente specializzato dell’Arma dei Carabinieri nella ricerca e cattura dei latitanti. Si pensa che sia ancora sull’isola ma senza possibilità di contatti con persone che possono garantirgli supporto al di fuori del penitenziario.