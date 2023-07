Carabinieri, pagamento delle prestazioni straordinarie in esubero. Ecco il monte ore previsto e quando sarà pagato

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha emesso una nota informativa in data 27 luglio 2023 riguardante il pagamento delle prestazioni straordinarie di lavoro svolte in esubero nel corso del primo semestre dell’anno.

L’obiettivo è assicurare il corretto trattamento economico per il personale che ha reso ore di lavoro straordinario al di sopra dei limiti previsti, fino a un massimo di 100 ore per individuo.

Le procedure per il pagamento di tali ore, basate esclusivamente sui dati registrati sugli applicativi di registrazione del servizio, ovvero “Memoriale centralizzato” e “A15 informatizzato”, sono state avviate per garantire una remunerazione adeguata.

Le modalità di calcolo delle ore da liquidare

Per determinare le ore di lavoro straordinario da retribuire, verranno prese in considerazione le informazioni presenti sui due applicativi, il “Memoriale centralizzato” e “A15 informatizzato”, al 30 giugno 2023. Saranno escluse dal conteggio le ore già recuperate o programmate fino alla data del 2 agosto successivo. Questa operazione permetterà di ottenere un saldo netto delle ore effettivamente svolte in esubero e meritevoli di pagamento.

Aggiornamento dei dati e possibilità di riposi compensativi

Una volta calcolato il saldo degli esuberi relativi al primo semestre 2023, i database del “Memoriale” e “A15” verranno automaticamente aggiornati per riflettere le ore che saranno ammesse al pagamento.

Questo aggiornamento consentirà, a partire dal 3 agosto 2023, di rendere disponibili eventuali ore residue per l’utilizzo da parte del personale. Le ore residue potranno essere utilizzate per riposi compensativi o recuperi ore, nel rispetto delle regole previste dalla disciplina di riferimento.

Gestione del personale non censito sugli applicativi

Per il personale che, per ragioni tecniche, non risulta ancora censito sui due applicativi, verrà seguita la procedura delle cosiddette “mancate meccanizzazioni”. Questa procedura prevede l’invio di una specifica comunicazione all’Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale.

Scadenza per la liquidazione delle spettanze

Tutte le spettanze relative alle prestazioni straordinarie in esubero verranno liquidate e rese disponibili agli interessati con lo statino paga del mese di agosto 2023. Ciò garantirà che il personale dell’Arma dei Carabinieri riceva il giusto riconoscimento per il lavoro extra svolto nel primo semestre dell’anno.

