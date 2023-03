Minacce di morte a maresciallo donna dei carabinieri nel Nuorese

Minacce di morte contro il maresciallo dei carabinieri Gloria Bisegna, vice comandante della stazione di Desulo, sono apparse sui muri della chiesa di San Sebastiano, del cimitero e del campo sportivo del paese. Le scritte minacciose, “morirai”, “questa sarà la tua tomba”, “sbirro”, accompagnate da frasi sessiste in riferimento alla bellezza della giovane sottufficiale, sono subito cancellate dall’amministrazione comunale.

Immediato lo sdegno del sindaco Giovanni Melis: “Io e tutta l’amministrazione condanniamo il gesto squalificante ed infame e manifestiamo la massima vicinanza alla vice comandante dei carabinieri e a tutti gli uomini e donne dell’Arma. I carabinieri a Desulo sono sempre stati esemplari – sottolinea il primo cittadino – nell’aiutare la comunità a risolvere i problemi.

La cosa ancora più grave e inaccettabile – precisa – è che hanno colpito una donna, in un paese dove la figura femminile è stata sempre rispettata. Chi si è macchiato di un tale gesto inoltre ha attaccato i luoghi sacri come il cimitero, la chiesa e il campo sportivo, l’unico nostro centro di aggregazione sociale. Anche per questo – auspica il sindaco – speriamo che si trovino gli autori e che siano puniti come meritano”.