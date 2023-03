Aggredì un carabiniere con l’ascia, patteggia 10 mesi

Un ex guardia giurata ravennate di 57 anni, completamente ubriaco, si è reso protagonista di un aggressione il 16 ottobre scorso. Si era ferito alla testa prima di aggredire con un’ascia un carabiniere intervenuto nella sua abitazione, vicino al centro di Ravenna. Fortunatamente il militare è riuscito a immobilizzare l’uomo con il taser. Come conseguenza dell’accaduto, l’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione abusiva di armi da guerra, poiché nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato anche una baionetta. Ieri, in tribunale a Ravenna, l’uomo ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 3.000 euro di multa con sospensione condizionale della pena.

Questo poiché, come riferito dai difensori dell’uomo, il tasso alcolemico all’arresto era pari a 2,57 grammi per litro e assumeva farmaci che potevano causare mutamenti di comportamento. Inoltre l’aggressore è incensurato e ha sempre mantenuto una buona condotta processuale. Per questo motivo si è anche reso disponibile a intraprendere un percorso presso il Centro di salute mentale di Ravenna e ha deciso di versare una somma all’Arma dei carabinieri a titolo di risarcimento.