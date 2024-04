Tenta di staccare orecchio a carabiniere con un morso, ma torna subito libero

La vicenda risale a lunedì scorso, quando i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Arezzo sono intervenuti presso il supermercato Pam di Tortaia per placare un ventenne originario del Ghana che stava creando problemi ai clienti. Giunti sul posto, uno dei militari si è avvicinato all’esagitato per chiedergli le generalità, ma questi ha reagito lanciandogli addosso una bibita e poi mordendolo a un orecchio, nel tentativo di strappargli il lobo.

L’aggressore è stato bloccato dai colleghi del carabiniere e arrestato. Il giorno successivo si è svolto il processo per direttissima presso il Tribunale di Arezzo. Il giudice, su richiesta del PM, ha disposto per il ventenne solo l’obbligo di allontanamento dalla provincia di Arezzo, fissando la prossima udienza al 26 giugno.

La decisione non è piaciuta al Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), che in una nota ha definito “inverosimile” il provvedimento, privo di misure cautelari, lamentando come non ci siano state valide alternative rieducative se non “scaricare” l’aggressore in altri comuni.

Il NSC si chiede se la salute degli operatori di polizia abbia valore per la Procura o se mordere un orecchio sia considerato parte del lavoro. Il sindacato si dice pronto a intervenire pubblicamente sulla presunta mancata difesa dei carabinieri, che ritiene trattati come “cittadini di serie B”.

Il carabiniere ferito è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con 15 giorni di prognosi. Il NSC vigilerà sul prosieguo del caso e sulle future decisioni della Procura.

