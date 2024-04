Controlli in aeroporto, è polemica: la dura replica del sindacato in difesa degli addetti alla sicurezza

In merito ai recenti fatti verificatisi presso l’aeroporto di Capodichino a Napoli, che hanno visto coinvolti alcuni militari durante le procedure di controllo ai gate d’imbarco, la sigla sindacale SAV Confsal ha diffuso una nota per esprimere la propria posizione e per fare chiarezza sulle normative che regolano la sicurezza aeroportuale.

“Ci sentiamo in dovere di esprime la nostra la nostra posizione, visti gli attacchi mediatici apparsi sui social a danno dei colleghi operanti” si legge nella nota.

La SAV Confsal sottolinea come, per comprendere quanto accaduto, sia necessario inquadrare la vicenda alla luce delle normative internazionali e nazionali che regolamentano i controlli di sicurezza negli aeroporti: “Ragionando in punta di diritto, vanno tenute presenti, una serie di normative di riferimento, che regolano il transito, le modalità di identificazione ed autorizzazione alle aree cosiddette sterili degli aeroporti, che hanno valenza univoca in tutti gli aeroporti del mondo. Questo, per mantenere una modalità operative univoca per tutti gli aeroporti del mondo”.

La cornice normativa internazionale sulla sicurezza aeroportuale

In particolare, il sindacato ricorda che dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 sono stati innalzati gli standard di sicurezza aeroportuale con l’inserimento, nell’art. 37 della Convenzione di Chicago del 1974, dell’Annesso 17 dell’ICAO (Organizzazione Internazionale Aviazione Civile). Tale documento impegna tutti gli Stati membri ad adottare procedure e programmi comuni per garantire livelli standard di sicurezza.

Oltre all’ICAO, anche l’ECAC (European Civil Aviation Conference) ha emanato raccomandazioni sulla security aeroportuale, tra cui i Regolamenti europei del 2002 e 2003 che istituiscono norme fondamentali e procedure d’ispezione.

In Italia, ricorda il sindacato, “è all’Enac che spetta il compito di definire e coordinare le misure di sicurezza del trasporto aereo, stilando il Programma Nazionale di Sicurezza, verificandone costantemente lo stato di applicazione e predisponendo quando necessario gli opportuni aggiornamenti”. L’Enac si avvale dei Comitati di Sicurezza Aeroportuale (CSA) e ha competenza esclusiva sui servizi di security aeroportuale.

Di fondamentale importanza anche il Regolamento UE 185/2010, che fissa disposizioni dettagliate per l’attuazione delle norme fondamentali di sicurezza.

La nota della SAV Confsal prosegue sottolineando come, vista l’impossibilità per la sola Polizia di presidiare tutti i controlli aeroportuali, il Governo abbia affidato parte di questi compiti agli istituti di vigilanza privata, tramite appositi decreti legge.

La SAV Confsal conclude la propria nota con una puntualizzazione rivolta a coloro che hanno criticato sui social network l’operato del personale addetto alla sicurezza:

“Tutto questo per rispondere a coloro, che a mezzo social, hanno dimostrato una palese acrimonia nei confronti del personale della vigilanza impiegato ai gate dell’aeroporto di Capodichino, che hanno eseguito solo ed esclusivamente quello che è il loro compito previsto dalle vigenti normative. Al loro posto, invece di inveire contro lavoratori che stanno svolgendo il loro servizio con diligenza e professionalità, rispondendo alle autorità di competenza, consiglio vivamente di rivolgersi ai rispettivi comandi di appartenenza, affinché predispongano di concerto con le autorità aeroportuali, varchi dedicati ove poter si effettuare i dovuti controlli previsti, ma senza la cosiddetta esposizione al pubblico ludibrio come hanno in tanti hanno lamentato. Quanto sopra, per opportuna e doverosa conoscenza di tutti coloro, che hanno avuto parole e commenti ben poco edificanti a danno dei colleghi in servizio”.

Un invito dunque ad un confronto costruttivo con le autorità preposte, per migliorare le procedure nel rispetto della dignità di chi indossa l’uniforme e del lavoro e della professionalità degli addetti alla sicurezza aeroportuale.

