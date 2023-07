Vertice FAO sui Sistemi Alimentari Sostenibili: continua il digiuno dei carabinieri

Dal 24 al 26 luglio 2023, Roma è la sede del Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili, un evento di grande importanza che vede la partecipazione di Capi di Stato, di Governo e Ministri provenienti dai 193 Paesi Membri dell’ONU.

Il contesto del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili

Il Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili è un incontro cruciale per affrontare le sfide globali legate alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità. Questo evento rappresenta un seguito al Summit tenutosi a New York nel 2021, con il Pre-Vertice organizzato a Roma nello stesso anno. L’Italia è orgogliosa di essere nuovamente la sede di questa importante iniziativa, che coinvolgerà rappresentanti di tutto il mondo.

La sicurezza durante il Vertice

La sicurezza dei partecipanti al Vertice è una priorità assoluta e la città è pronta ad ospitare i governanti, anche grazie a centinaia di carabinieri in forza al Reparto Scorte di Roma, con il supporto di carabinieri specializzati nei servizi di scorta provenienti da altre regioni. Questi uomini e donne dedicati mettono in atto misure di sicurezza rigorose per proteggere le personalità presenti durante l’evento. Tuttavia, nonostante il loro impegno, si trovano ad affrontare una situazione paradossale riguardante i buoni pasto che ricevono.

La problematica dei buoni pasto non utilizzabili

Un mese fa (leggi l’articolo → clicca qui) avevamo sollevato la questione dei carabinieri che ricevono buoni pasto ma non riescono a spenderli. Molti esercizi commerciali rifiutano di accettarli, costringendo i Carabinieri a dover percorrere lunghi tragitti alla ricerca di luoghi dove poter mangiare utilizzando i buoni assegnati. Questa situazione è rimasta irrisolta, e non sembra essere una priorità per l’Arma dei carabinieri né per le autorità scortate.

La situazione dei carabinieri di rinforzo

Con l’arrivo del Vertice, il reparto scorte di Roma riceve rinforzi da altre regioni d’Italia per garantire una sicurezza ancora più capillare. Tuttavia, i carabinieri di rinforzo si troveranno a dover fronteggiare una realtà ancora più paradossale rispetto ai colleghi romani. Saranno retribuiti con buoni pasto, ma questi saranno praticamente inutilizzabili al di fuori della Regione Lazio. Quindi, i carabinieri provenienti da altre regioni dovranno fare i conti con il dilemma di come spendere questi buoni pasto, poiché la maggior gli esercizi commerciali fuori dal Lazio non li accettano (in realtà in pochi li accettano anche nella Regione Lazio).

Sicurezza dei partecipanti al vertice tra Alte Temperature e Buoni Pasto inutilizzabili

In conclusione, l’attuale situazione dei buoni pasto inutilizzabili per i carabinieri coinvolti nella sicurezza del Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili è paradossale e merita attenzione. Un evento che affronta tematiche cruciali legate alla sostenibilità alimentare e alla sicurezza dei lavoratori, dovrebbe anche assicurare che coloro che si dedicano alla protezione e alla gestione della sicurezza di tali eventi possano fruire del beneficio del buono pasto. Risulta ironico che, al contempo, il Governo si attivi per adottare misure di contenimento dei rischi lavorativi legati all’esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro, ma non riconosca l’importanza di fornire un sostegno adeguato e dignitoso ai carabinieri che operano nel contesto del Vertice.

Nonostante sia passato un mese e questa sia la seconda volta che ci occupiamo della questione, sembra che il problema non abbia ancora catturato l’attenzione di coloro che possono effettivamente risolverlo. Speriamo che, magari nel frattempo di un caffè o di un pasto tranquillo (per chi può goderselo al fresco di una stanza climatizzata), qualcuno si renda conto dell’assurdità della situazione e decida di accollarsi la responsabilità di assicurare un pranzo dignitoso ai nostri carabinieri. Seppur vero che non si vive di solo pane… nel caso dei nostri carabinieri, neanche di quello.

