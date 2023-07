Strade Sicure: aggredisce i militari dell’Esercito e cerca di impossessarsi della pistola

Momenti di tensione alla stazione ferroviaria di Rimini dove un esagitato, in stato di alterazione, ha aggredito una pattuglia dei militari dell’Esercito che stavano pattugliando l’area. L’uomo ha cercato di impossessarsi della pistola di un militare. Tutto è successo in pieno giorno di lunedì 24 luglio, quando l’uomo, poi identificato per un italiano 47enne originario di Pesaro e già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato per il suo strano comportamento.

I militari sono intervenuti per identificarlo ma, alla richiesta dei documenti, l’esagitato ha iniziato a dare in escandescenza e dopo aver minacciato le divise ha aggredito uno dei componenti della pattuglia cercando di buttarlo a terra.

Ne è nato un tafferuglio e il 47enne è stato immobilizzato ma, nonostante questo, l’uomo è riuscito a liberarsi per poi cercare di impossessarsi della pistola d’ordinanza di un militare. Neutralizzato, l’uomo è stato quindi portato negli uffici della Polfer per essere identificato e denunciato per resistenza e minacce.

