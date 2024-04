Nuova linfa per la Polizia: in arrivo 1400 giovani agenti nei Reparti. Ecco il piano di distribuzione

É stato trasmesso il piano di assegnazione del personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato presso gli uffici e reparti territoriali per il 2024. Il documento, inviato dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (DAGEP), prevede l’assegnazione di 1400 unità in diversi uffici sul territorio nazionale.

Secondo quanto comunicato, verrà destinata una quota del 30% dei nuovi agenti in prova alle Questure e ai Reparti Mobili che presentano un’età media del personale elevata, pari o superiore ai 46 anni. Questa scelta rientra nella strategia di ringiovanimento degli organici e di inserimento graduale dei nuovi agenti negli uffici con personale più anziano.

Le assegnazioni riguarderanno, in particolare, i settori della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Le Questure che riceveranno più rinforzi sono quelle di Roma con 163 unità, Napoli con 106, Milano con 55 e Torino con 43.

Il piano di mobilità consentirà di potenziare gli organici sul territorio, garantendo un ricambio generazionale e l’inserimento di nuove risorse. Le organizzazioni sindacali, da parte loro, valuteranno l’efficacia delle scelte operate e vigileranno sulla corretta attuazione del programma di assegnazione.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI