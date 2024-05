Elezioni Europee, ai seggi per la vigilanza inviati biologi e genetisti del RACIS ed esperti del NOE. Nsc: «Demansionamento, danno operativo e spreco di denaro per la dotazione di divise»

«Nonostante l’Arma abbia circa 600 militari disponibili – autisti di 450 colonnelli e 150 generali – già vestiti ed equipaggiati e pronti a disimpegnare l’incarico, quest’anno, in vista delle Elezioni Europee 2024, pare che il Comando Generale abbia intenzione di privare di militari altamente specializzati quei Ministeri e quelle Istituzioni che beneficiano delle loro competenze specifiche e per il cui servizio erogano fondi dedicati».

Lo dichiara la segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«È paradossale – proseguono – che alla vigilanza dei seggi elettorali siano stati comandati biologi o genetisti del RACIS, esperti di storia dell’arte del Nucleo TPC o di criptovalute del Nucleo Antifalsificazione Monetaria o di reati ambientali del Nucleo Operativo Ecologico: reparti di strettissima vocazione investigativa specialistica, con una inopportuna distrazione di risorse altamente qualificate da quei compiti per i quali la legge prevede il loro impiego. Oltre al palese demansionamento di questi professionisti e al danno operativo che si va ad arrecare agli Enti dai quali questi militari dipendono funzionalmente, è altrettanto grave lo spreco di denaro che si prospetta da questa illogica disposizione: i militari specializzati chiamati alla vigilanza dei seggi, non vestendo ordinariamente l’uniforme, dovranno essere inviati presso i rispettivi Comandi Legione – in missione e con autovettura di servizio e pertanto a spese dell’Amministrazione – per eseguire la vestizione e ricevere uniforme e accessori atti al servizio d’istituto della vigilanza ai seggi. Tra l’altro, ci si domanda: se già i magazzini vestiario scarseggiano di materiale e i maggiori bisognevoli di rinnovato vestiario – i militari dell’Arma territoriale – non vengono già adeguatamente riforniti, come si può pensare di procedere alla vestizione ex novo di centinaia di militari, che utilizzeranno quell’uniforme in questa unica occasione? Piuttosto, a parere del Nuovo Sindacato Carabinieri, l’Amministrazione avrebbe potuto – e chissà se magari potrà sotto questo nostro input costruttivo – avanzare ai suoi dipendenti una richiesta di volontarietà allo svolgimento del servizio di vigilanza ai seggi elettorali, in considerazione dell’interesse del singolo lavoratore o anche dell’esigenza economica personale, stante – concludono – le condizioni stipendiali non così tanto favorevoli in cui attualmente versano i carabinieri»

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI