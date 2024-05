Ostia, maestra picchiata con calci e schiaffi da una donna del clan Spada: aveva rimproverato il figlio

Incredulità e sgomento in una scuola elementare di Ostia per l’aggressione subita martedì pomeriggio da una maestra di sostegno, presa a schiaffi e spintoni nel cortile da una madre fuori controllo. La donna, moglie di un esponente del clan Spada con precedenti penali, si è scagliata contro l’insegnante rea di aver rimproverato il giorno prima il figlio di 10 anni, colpevole di essersi comportato male con un compagno di classe.

La denuncia e le indagini

Nonostante lo choc, la docente non ha ritenuto necessario il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e sporto denuncia d’ufficio per violenza a pubblico ufficiale. Un atto dovuto perché la vittima è un’incaricata di pubblico servizio aggredita nell’esercizio delle sue funzioni e per la legge è appunto un pubblico ufficiale.

Le reazioni indignate

Il grave episodio ha destato scalpore e indignazione. Il ministro dell’Istruzione Valditara ha espresso piena solidarietà alla docente aggredita, assicurando che lo Stato non permetterà simili intimidazioni. Anche il sindaco di Roma Gualtieri ha condannato duramente l’accaduto, definendolo gravissimo e promettendo che le autorità faranno piena luce. I docenti, ha dichiarato, sono un pilastro dell’educazione da tutelare senza arretrare di fronte alla violenza.

Il presidente del X Municipio Falconi, che comprende Ostia, si è impegnato a recarsi a scuola per portare personalmente solidarietà all’insegnante e assicurarle ogni assistenza. Ha definito l’episodio drammatico, ma ha anche sottolineato i passi avanti fatti negli ultimi anni nel contrasto alla criminalità organizzata sul litorale. Ostia non è più quella di un tempo, la reazione dei cittadini ne è la dimostrazione.

